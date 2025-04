Naš rally vozač o avanturi života: 'Pustinja može biti opasna, ali tamo ima i jako puno ljudi'

Kada kažemo "putovanje" mnogima je prva pomisao odlazak na odmor. Turističko razgledavanje grada, posjet prirodnim ljepotama, duge šetnje, vjerojatno i neko kupanje i sunčanje, lagani tempo i jednom riječju uživanje. No, nisu sva putovanja takva. Tu su i ona putovanja vezana uz posao koja često budu stresna te puna obaveza i užurbanosti. No, postoji i mogućnost da se spoji ugodno s korisnim, a to nam je posvjedočio i vozač rallyja Juraj Šebalj.

Šebalj je početak ove godine proveo u Saudijskoj Arabiji, no iako je mnogima prva pomisao kad se spomene ova zemlja moderno i luksuzno uređeni gradovi, ona krije i puno pustinje koja je bila destinacija našeg rally vozača. Naime, Šebalj je sudjelovao u Rallyju Dakar koji se odvio od 3. do 17. siječnja, a u ovoj zemlji proveo je mjesec dana. Ova utrka slovi kao jedna od najopasnijih, a zbog uvjeta u pustinji i nepredvidljivosti toga što se može dogoditi ovo je za Šebalja svakako bilo "Putovanje koje me promijenilo". Naš sugovornik za ovaj se profesionalni izazov odlučio još prije više od dvije godine.

- Ovo što ja vozim je kategorija Classic, koja je malo jeftinija. Nakon 11 naslova prvaka Hrvatske u rallyju, počeo sam tražiti novi izazov. Prvo sam trebao ići s Fiat Pandom, no promijenili su se uvjeti nastupa sa strane organizatora. Dakar Classic postao je teži i morao sam promijeniti auto - govori Šebalj koji je prije utrke odabrao Toyotu Land Cruiser te na taj način krenuo u potpuno novu avanturu. Ovaj pothvat, kao i sve utrke u svijetu automobilizma, zahtijeva dobru financijsku podlogu, ali i podršku obitelji. Juraj kaže da njegova obitelj u početku nije bila sretna, a svemu tome pridonijele su snimke u kojima vozači u pustinju pogibaju i nalaze se u raznim teškim situacijama.

- Moji doma u početku nisu bili sretni, no utrke su dio moje obitelji. Do sada sam uvijek znao koju granicu ne prelazim. Tako smo dogovorili, pa je tako i bilo - objasnio je vozač o reakciji svojih bližnjih kada im je obznanio što planira. No, vrlo brzo se osvrnuo i na snimke koje svjedoče koliko ovaj pothvat može biti opasan.

- Dakar može biti opasan, no ne na isti način kao i rally. Na Dakru riskiraš da odeš preko krova, dok smatram da je klasičan rally opasniji, jer riskiraš bočni udarac u drvo. Malo surovo zvuči, ali tako i je. Automobili su sigurni, motociklisti su na Dakru u najvećoj opasnosti - ističe vozač koji je svoju avanturu započeo s pripremama koje su se odvile oko Dubaija. Tijekom priprema imali su malo vremena i za turistički dio putovanja.

- U sklopu priprema, bili smo na Liwa festivalu, gdje se okuplja oko 100.000 ljubitelja terenskih automobila. Možemo reći da je to Off road Woodstock. Ovo događanje traje tri tjedna i ovako nešto nisam nigdje vidio do sada. Emirati su ekonomski izuzetno snažni i ovo je za mene bio velik šok. Europa nema ovakvo mjesto. Tamo se auti tri tjedna ne gase. Doslovno. Divljanje po dinama je sjajan sport. Dobro smo se i pripremili i proveli - ispričao je Juraj koji je nakon toga sa svojim timom otišao na utrku. Etape koje su vožene između 3. i 17. siječnja odvijale su se između gradova u Saudijskoj Arabiji, u pustinji Empty Quarter koja je poznata po jako mekanom pijesku. Naš sugovornik i njegov tim tako bi danju sudjelovali na natjecanju i putovali od grada do grada.

- Dubai, Jeddah, Riyadh, Al-ula ... - počeo je Juraj nabrijati, a mi smo ga pitali može li se zamisliti da živi u nekom od njih.

- Arapi su sjajni i topli domaćini. Na početku je čovjek oprezan, jer od zemlje do zemlje je različit politički aspekt, no Emirati su sjajni. Osjeti se velik utjecaj Amerike i Europe u pogledu proizvoda, automobila, no način života je drugačiji, kao i vjera. Ugodno smo se osjećali. Ne vidim sebe tamo u ovom životu, no u drugim okolnostima je sve moguće. Družili smo se s Hrvatima i Slovencima u Dubaiju, koji su ostavili svoje živote ovdje i mogu vam reći da im je zapravo jako dobro - ističe vozač koji je noći nakon natjecanja sa svojim timom provodio u pustinji. O tome kakav je to doživljaj rekao nam je Šebalj ovo:

- Spavali smo u šatorima - onim malim koji se rasklope za dvije sekunde. Noću je u pustinji hladnije i ako zapuše malo jači vjetar, bude i hladno, a pijeska bude svugdje u zraku. Pustinja je lijepa, onoliko koliko je lijepo vrijeme.

Posebno je naglasio i da pustinja može biti opasna.

- Ljeti zbog visokih temperatura, a zimi zbog magle i oluja. Taj čas se izgubiš i svakako je treba poštovati. Ne smiješ nikada ići sam, naročito ljeti, jer ako ti auto stane na plus 50 stupnjeva, imaš nekoliko sati života bez klima uređaja. Svaki put kada odem, osjećam da mi se tijelo navikava na drugu vrstu zraka - kaže. Juraj i njegova ekipa tijekom boravka u pustinji doživjeli su i brojne anegdote. Posebno ističe onu vezanu uz zanimljivost da, suprotno očekivanjima, u pustinji ima ljudi.

- Interesantno je da u pustinji u Arabiji ima jako puno ljudi. Staneš, popravljaš auto i odjednom se oko tebe skupe dvije-tri obitelji. Oni tamo žive, uzgajaju deve, poznaju svaki kutak. Ne interesira ih tehnologija. Život im je jednostavan. Voze Toyotu i trguju devama i ovcama. I sretni su - prepričava vozač te dodaje da lokalno stanovništvo rijetko govori engleski i da su se sporazumijevali rukama i nogama.

- Najveća čast je da te pozovu k sebi doma i u tvoju čast zakolju ovcu. To ne smiješ odbiti. To se dogodi u običnom razgovoru na cesti. Tipa pitaš za ulicu neku, oni te pitaju odakle si, spomeneš Luku Modrića i odmah si u problemu, jer ih moraš odbiti. I Brozović je na dobrom glasu, pošto igra tamo - ističe Juraj koji dodaje i da je tijekom ovog putovanja probao devino meso, arapsku kavu i čaj.

- Imaju dosta drive in-ova s kavom. Piju redom i kavu i čaj. To sam pokupio u Arabiji, pa sada u kafiću radim isto - ističe vozač koji je na kraju rally završio na 20. mjestu.

- Nisam baš ponosan na tu činjenicu, ali to je zbog velike penalizacije koja nas je eliminirala s dobrog - do tada 4. mjesta - istaknuo je vozač koji je kao dobre stvari s ovog netipičnog putovanja istaknuo dvije etapne pobjede koje su rezultat dobre uigranosti, auta, tima i koncentracije.

- Tu večer sam izjavio da idemo istim ritmom uz što manje grešaka. One te čekaju i njih ne možeš izbjeći. Pitanje je samo kolika će biti šteta. Probušena guma, pokvaren auto, zakopavanje u pijesku, gubljenje u pustinji ili razbijanje - sve je to dio Dakra i ako želiš biti najbolji, riskiraš sve navedeno. To nam se obilo o glavu već idući dana, kada smo prerano uletjeli u virtualni start jednog testa i pobrali hrpu negativnih bodova za svaku od 34 točke koje je taj test imao (inače najduži na Dakru od 155 km). Nije bilo svađe u autu. Šutjeli smo, jedno sat-dva. Nitko nikome nije ništa zamjerio. Polizali smo rane i pokušali pronaći motivaciju za nastavak, iako u tim trenucima jednostavno želiš ići kući. Šest mjeseci pripreme jednostavno ode u vjetar. Ali automobilizam je takav sport i nema žaljenja. Mi smo nakon greške do kraja relija bilo solidni. Jedno peto i treće mjesto - istaknuo je Šebalj ukupni dojam o ovoj avanturi koja je netipična za ovu našu rubriku.

