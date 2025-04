Već danas možemo putovati u budućnost i usporiti starenje - i to bez vremenskog stroja

Ako sanjate o putovanju kroz vrijeme, znanstvenici imaju dobru vijest za vas - možda bi vam se želja mogla i ostvariti. Doduše, u tom slučaju nećete biti jedini putnik kroz vrijeme jer, tvrde stručnjaci, neki su ljudi to već učinili. Svi smo kao djeca gledali Povratak u budućnost i željeli biti poput Martyja McFlyja, ali nismo ni slutili da će neki ljudi zaista uspjeti u tome. Iako nije spektakularno kao u filmu, znanstvenici vjeruju da putovanje kroz vrijeme doista postoji, piše UNILAD. Godinama smo sanjali o razvoju vremenskog stroja, a mnoge iznenađuje činjenica da smo već pronašli način da putujemo kroz vrijeme – barem u određenom smislu. No, stvar je nešto drugačija od izuma klasičnog vremenskog stroja – sve se svodi na kretanje kroz prostor i vrijeme.

Prema znanosti, putovanje kroz vrijeme temelji se na Einsteinovoj teoriji posebne relativnosti, koju je objavio 1905. godine. Ovaj njemački znanstvenik tvrdio je da vrijeme prolazi relativno u odnosu na promatrača, što znači da se na Zemlji svi krećemo kroz vrijeme istim tempom. Međutim, ako se netko kreće brže, on će putovati kroz vrijeme većom brzinom. Upravo zbog toga možemo reći da su astronauti koji orbitiraju oko Zemlje brzinom od 28.000 km/h već iskusili putovanje kroz vrijeme – oni prolaze kroz budućnost brže od nas koji ostajemo na tlu.

To bi moglo objasniti i zašto astronauti NASA-e stare sporije nego ljudi na Zemlji. Na primjer, Butch Wilmore i Suni Williams nedavno su se vratili na Zemlju nakon devet i pol mjeseci provedenih na Međunarodnoj svemirskoj postaji. Budući da su se kretali brže od nas, za njih je proteklo manje vremena nego da su sve to vrijeme bili s nama na Zemlji. Zbog ovog fenomena, mogli bismo ih smatrati pravim vremenskim putnicima.

Kako to slikovito objašnjava BBC, osobe u svemiru 'troše više svog budžeta na brzinu nego mi, pa im ostaje manje za vrijeme', što znači da stare sporije. Zapanjujući primjer ovog učinka, poznatog kao vremenska dilatacija, doživjeli su i blizanci Mark i Scott Kelly, obojica astronauti. Scott je u svemiru proveo deset puta više vremena nego njegov brat. Iako je Mark rođen šest minuta prije Scotta, sada je šest minuta i pet milisekundi stariji, jer je Scott zbog svoje brze svemirske putanje sporije stario. Ova pojava toliko je nevjerojatna da ju je NASA istražila i dokumentirala u svojoj Twins Study (Studiji blizanaca). Ako vam još uvijek nije jasno: što se više približavate brzini svjetlosti, to starite sporije u odnosu na one koji ostaju na Zemlji.

Zbunjujuće? Svakako. Nevjerojatno? Apsolutno. Ali to je znanost – a znanost ponekad jednostavno ne mora imati smisla za nas obične smrtnike.

