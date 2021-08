Bjegunac Šerif: 'Žao mi je, nadam se da policajci neće dobiti otkaz'

Žao mi je što sam bježao. I nadam se da policajci kojima sam pobjegao neće zbog toga dobiti otkaz, skrušeno je nakon uhićenja kazao Šerif Hrustić (22), bjegunac koji je policiji prošli tjedan pobjegao dok su ga u Zagrebu vodili u tužiteljstvo na ispitivanje.

Iskočio im je iz policijske marice i pritom odgurnuo policajca i lakše ga ozlijedio. Zbog toga je osumnjičen za prisilu prema službenoj osobi, a to djelo za sada će ga “spasiti” i od ekstradicije Sloveniji. Naime, Hrustić je prošli tjedan bio uhićen na temelju europskog uhidbenog naloga koji je za njim raspisala Slovenija koja ga je tražila zbog razbojstva u jednoj zlatarni. No dok su ga vodili na ispitivanje, pobjegao je te se skrivao četiri dana prije no što je ponovno uhićen.

Kako je sada i u Hrvatskoj osumnjičen za neko kazneno djelo, prvo će se zbog toga protiv njega voditi istraga te možebitni sudski postupak. Tek kad to bude okončano, razmatrat će se slovenski zahtjev za njegovim izručenjem. Hrustić, koji se prije no što je početkom tjedna ponovo uhićen skrivao u Dugom Selu, trenutačno je u Remetincu.

Sutkinja istrage zagrebačkog Županijskog suda odredila mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. Tužiteljstvo je tražilo i da ga se pritvori zbog opasnosti od ponavljanja djela, no taj prijedlog je odbijen, na što će se tužiteljstvo vjerojatno žaliti.