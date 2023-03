Zagrebački Alfatec predstavio rezultate poslovanja za prošlu godinu

U Zagrebu je u prostorima Wespa Spaces IT tvrtka Alfatec održala svoj prvi brunch s novinarima. Bilo je to prvo ozbiljno druženje s novinarima obiteljske kompanije koja posluje već 33 godine pri čemu je predstavila svoje poslovne rezultate kao i projeke na kojima radi. Marko Kornfeld, direktor i vlasnik tvrtke, rekao je kako se radi o kompaniji koja i nakon više od tri desetljeća funkcionira zapravo kao jedan startup. Pogledamo li poslovne rezultate to doista tako nekako i izgleda.

U samo proteklih godinu dana, financijski rezultati Alfateca su narasli za 80 posto, a sve to je, kako kažu, pozitivan primjer uspješne smjene generacija s oca na sina, što je jedinstven primjer i u Republici Hrvatskoj. Naime, Prije 33 godine, Drago Kornfeld je pokrenuo Alfatec kao obiteljsku tvrtku s troje zaposlenih koja se ubrzo pozicionirala kao jedna od najuspješnijih domaćih IT tvrtki. S 2015. godinom, Marko Kornfeld nakon preko 10 godina iskustva rada u Alfatecu dolazi na poziciju direktora tvrtke zajedno s ocem, a 2016. godine Drago Kornfeld odlazi u nadzorni odbor. Nakon 2016. do danas, Alfatec je proveo niz transformacija koje uključuju nove tehnologije, širenje područja ekspertiza i povećanje tvrtke.

Lani je Alfatec prošla i rebranding koji obuhvaća i novu internetsku stranicu, slogan, vizualni identitet tvrtke a u sve je uključen i jedan promotivni video koji doista kao da je dio nekog visokobudžetnog SF filma. Zadnji je korak preoblikovanje ureda koji će biti moderniziran i nuditi bolje uvjete rada. Kornfeld je na očekivano emotivan način prezentirao te nove smjerove tvrtke koju je naslijedio a koja je izdržala sve izazove posljednja tri desetljeća a u kojima je, kako je rekao, tvrtka bilježila samo pozitivno poslovanja te se oslanjala na kvalitetan ljudski potencijal koji je to omogućavao.

- Izrazito sam ponosan što je Alfatec u svojoj povijesti išao samo pozitivnim putem poslovanja. Zahvaljujem svim tadašnjim i sadašnjim zaposlenicima koji su svojim znanjem i umijećem stvorili Alfatec kakav je danas, a posebno svome ocu Dragi koji mi je 2016. godine poklonio svoje povjerenje predavši mi direktorsku poziciju. S tom značajnom ulogom dolaze velike obveze i odgovornosti, a među njima je bilo i postavljanje nove strategije. Od tada intenzivno radimo na realizaciji iste, a koja za cilj ima značajniji iskorak te postavljanje tvrdih temelja za naredne 33 godine poslovanja, kaže on.

Izazovi su danas prije svega pronalazak kadrova, što je glavna tema svake IT tvrtke, pa Alfatec surađuje praktično sa svakim sveučilištem koje pruža naobrazbu u smjerovima koji se tiču poslovanja zagrebačke tvrtke. A to je poslovanje prilično široko te nudi zanimljive izazove, u Alfatecu priznaju kako materijalni uvjeti već neko vrijeme nisu adut za privlačenje djelatnika visoke razine znanja. U službenom se priopćenju o događaju kaže kako je protekla godina bila značajna i u kadrovskim širenju Alfateca gdje je povećan broj zaposlenih za više od 30 posto uz povećanje plaća od 10 posto što je bila i nagrada svim zaposlenicima za izniman trud, rad i doprinos, ali i bolje prihvaćanje brzorastuće inflacije. Novi zaposlenici došli su i preko studentskih sajmova na kojima je Alfatec prisutan svake godine (FER, FOI i PMF). Unatoč investiciji u rebranding i razvoj tvrtka je i u prošloj godini zabilježila jedan od najboljih poslovnih rezultata u svojoj povijesti.

- U protekloj godini prihodi su porasli za oko 80 posto, a izvoza za 65 posto. Uspješne godine koje su prethodile 2022. godini, omogućile su nam prikupljanje resursa u financijskom i poslovnom obliku kako bismo ih kvalitetno investirali u unaprjeđenje poslovanja na svim razinama. Zajedno s ovom 2023. godinom, investicije će iznositi više od pola milijarde eura, rekla je Kristina Šimac, financijska direktorica tvrtke.

Portfelj je tvrtke vrlo interesantan, uključuje, recimo, distribuciju proizvoda francuske grupacije Thales koju rade već 25 godina. Riječ je doista o jednoj od najvećih tehnoloških grupacija u Europi s godišnjim prihodom više od milijardu eura koji ostvaruju u sektorima zrakoplovstva, obrane, sigurnosti i kopnenog prijevoza. No, bitno su zanimljiviji proizvodi koje Alfatec razvija samostalno. Pogotovo zato što je od lani ova naše IT kompanija dijelom i projekta koji je financiran iz European defence funda, europskog fonda za obranu, a riječ je o razvoju Hybrid Battlefield Reconnaissance and Intelligence Drone, drona za izviđanje i nadzor pogonjenog gorivnim člancima. Naša tvrtka u projektu će razvijati softver, namjerna je drona izviđanje s mogućnošću prepoznavanja objekata na tlu pomoću umjetne inteligencije. Uz hrvatsku tvrtku u projektu je još i francuski Delair koji je vodeći međunarodni pružatelj rješenja temeljenih na dronovima visokih performansi. Ovi dronovi daju kvalitetne točne RGB, LiDAR ili multispektralne podatke. Delair dronovi s fiksnim krilima također mogu biti preferirani izbor za noćni i dnevni nadzor infrastrukture ili osjetljivih područja. Projekt HYBRID, uz Alfatec, dakle, sufinancira i Europski fond za obranu (EDF), a radi se o jednom od važnijih projekata ne samo za Europsku Uniju već i za Alfatec, vrijednost je gotovo 3,4 milijuna eura. Razvoj HYBRID projekta odvijat će se unutar posebnog Alfatec odjela Domovinske sigurnosti. Zbog kompleksnosti ovog projekta, ali i drugih razvojnih projekata na kojima radi odjeli Alfateca, Alfatec je u potrazi za dodatnim stručnim kadrom. Riječ je o jednom od 61 odobrenih obrambenih istraživačkih i razvojnih projekata.

Isto tako, prošle je godine Alfatec na najvećem B2B sajmu u turizmu, World Travel Market London predstavio Elarion Hospitality rješenje koje je dio Elarion platforme, a koja hotelskim kompanijama i lancima, boutique hotelima te kampovima, omogućuje, uz pomoć strojnog učenja i umjetne inteligencije, da definiraju najbolje cijene vlastitih smještaja u odnosu na konkurenciju, upravljaju vlastitom on-line reputacijom te analiziraju zadovoljstvo gostiju kroz in-stay i post-stay komunikaciju. Neki od korisnika Elarion Hospitality rješenja su i kompanije poput Valamara, Plave Lagune i Hotela Dubrovnik.