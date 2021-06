Nevrijeme pogodilo Zagreb, požeški kraj je poplavljen, a na Cresu se uzdigao oblak peludi

Kao što je i najavljeno, u nedjelju poslijepodne sjeverozapad Hrvatske zahvatilo je nevrijeme s kišom i grmljavinom. Zagreb je zahvatila jaka kiša s povremenom grmljavinom, a Cres je zahvatio neverin uz pripadajući jak vjetar koji je uzdigao oblak peludi iznad grada. Riječ je o peludi masline koja je u punoj cvatnji, javlja Istramet koji šalje upozorenje alergičarima.

Lokalno je zabilježen i jak vjetar. Iako količine nisu bile preobilne, a krajnji jug Istre kiša je zaobišla, oko Valture došlo je do razvoja jačih pljuskova praćenih grmljavinom, donosi Istramet.

Također, Požega, Vidovci, Drškovci, Vranduk i druga okolna sela poplavljena su u nedjelju nakon što je pala veća količina kiše.

Dijelovi Požege su pod vodom, a isti prizori dočekali su i stanovnike u Vidovcima kroz koje je bujica blata i vode nosila kante, granje, smeće, a nevrijeme je u dvorištima ostavilo velike količine vode i mulja, piše Požega.eu.

Pojedinim cestama u Vidovcima jedva se prolazi zbog mulja i vode, a mnoge je mještane ovo podsjetilo na snažno nevrijeme iz 2014. godine.

Vatrogasci su pune ruke posla imali i u Vranduku, gdje su se, kako piše Požega.eu, vlasti hvalile izgradnjom mostova, no kanali očito nisu mogli progutati svu tu vodu.

Podsjetimo, meteorolog Izidor Pelajić iz DHMZ-a za HRT je za nedjelju prognozirao pljuskove s grmljavinom u Slavoniji, Baranji i Srijemu, lokalno mogu biti i izraženiji, praćeni prolazno pojačanim vjetrom koji će inače biti slab.

Jutarnja temperatura od 14 do 16 °C, a povremenoj kiši unatoč najviša oko 25 °C. Osjetno svježije nego u subotu, od 22 do 25 °C, bit će u središnjoj Hrvatskoj gdje će pljuskova biti najviše, često izraženih i praćenih grmljavinom, a naoblaka promjenjiva. Prolazno će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

U gorju također lokalno obilniji pljuskovi, kao i ponegdje na sjevernom Jadranu, ali uz ipak česta i suha i sunčana razdoblja - poglavito na Kvarneru, gdje bi uz malo sreće u drugom dijelu dana oborina mogla izostati. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a temperatura će umnogome ovisiti o sunčanim razdobljima, uglavnom od 23 do 27 °C. U Dalmaciji djelomice sunčano. Malo kiše može pasti ponajprije u unutrašnjosti, a ujutro ponegdje na sjevernom dijelu. Jutarnja temperatura u Zagori od 13 do 16 °C, na obali i do 20 °C, a danju oko 27 °C.

U ponedjeljak će osvježenje stići i do juga Jadrana - uz česte pljuskove i grmljavinu, te moguće nevere na Jadranu. No, od utorka stiže smirenje vremena, pretežno sunčano i malo toplije.