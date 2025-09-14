Indijac na plaži u Zadru primio djevojčicu (12), pitao smije li je poljubiti. U zatvor će

Općinski sud u Zadru donio je nepravomoćnu presudu kojom je 34-godišnji državljanin Indije osuđen na tri mjeseca bezuvjetnog zatvora zbog spolnog uznemiravanja 12-godišnje djevojčice. Incident se dogodio krajem svibnja ove godine oko 16:15 sati na popularnoj zadarskoj plaži Kolovare, piše Slobodna Dalmacija.

Prema optužnici, osumnjičeni, koji je bio u društvu dvojice prijatelja i pod utjecajem alkohola s 1,05 promila u krvi, primijetio je djevojčicu na plaži. Noseći samo kupaće gaće, prišao joj je i na engleskom jeziku upitao je li iz Hrvatske. Kada djevojčica nije odgovorila, pitao ju je je li rasist. Kako se djevojčica počela udaljavati, uhvatio ju je za ruku i upitao smije li je zagrliti ili poljubiti. Preplašena djevojčica pokušala se osloboditi, no on je ustrajao, ponavljajući pitanja o zagrljaju i poljupcu, te je čak zatražio da poljubi njezinu ruku i da mu da njezin broj mobitela te korisnička imena na društvenim mrežama poput TikToka, Snapchata i Instagrama. Djevojčica ga je odbila, uspjela se osloboditi i pobjegla do obližnjeg restorana Kolovare, gdje je zatražila pomoć.

Nakon uhićenja, okrivljeni je u policijskom ispitivanju izjavio da je samo slijedio hrvatske kulturne običaje, tvrdeći da je uočio djevojčicu jer ga je pogledala te da je s njom razgovarao na prijateljski način. Tvrdio je da ju je samo pitao je li iz Hrvatske, rukovao se s njom i otišao kada mu je rekla da ima 12 godina. Naglasio je da ima dvije male kćeri, stare dvije i pol te pet i pol godina, te da nikada ne bi učinio ništa neprimjereno. Na sudu je ponovio da se razgovor odvio uobičajeno, da je plaža bila puna ljudi jer je bila subota, te da nije imao osjećaj da čini išta pogrešno. Odbacio je optužbe, izjavivši da nije kriv i da nije htio odgovarati na daljnja pitanja tijekom postupka, piše Slobodna Dalmacija.

Prema njezinom svjedočenju na sudu, bila je s prijateljicom na plaži kada su im prišli muškarci bez majica. Jedan od njih, na engleskom jeziku, upitao ih je jesu li iz Hrvatske. Kada nisu odgovorile, optužio ih je za rasizam. Prijateljica je odmah pobjegla, dok je djevojčicu muškarac zgrabio za ruku. Prema njezinim riječima, muškarci su ih prije toga snimali. Djevojčica je uspjela pobjeći do parkinga gdje je bila njezina prijateljica, ali nitko od prisutnih na plaži nije reagirao. Odmah je obavijestila policiju, a kasnije je ispričala događaj majci, baki i djedu, koji su bili na drugoj plaži.

Sudac za mladež Davor Dubravica odbacio je obranu okrivljenika, koji je tvrdio da nije znao da je riječ o maloljetnici. U presudi je istaknuo da djeca od 12 godina očito izgledaju kao djeca, što svaka odrasla osoba može prepoznati, bez obzira na kulturne razlike te je, pregledavši snimku ispitivanja, zaključio da djevojčica izgledom i ponašanjem jasno odgovara svojoj dobi.