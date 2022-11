Zabrinjavajuća poruka Medvedeva: Zapad se približava svjetskom ratu

Projektil koji je pogodio poljsko selo Przewodow, koje se nalazi blizu ukrajinske granice usmrtio je dvoje ljudi. Američki dužnosnici rekli su da prvi nalazi pokazuju da su projektil koji je pogodio Poljsku ispalile ukrajinske snage pokušavajući oboriti ruski projektil. Američki predsjednik Joe Biden također je rekao da je "malo vjerojatno" da je projektil koji je pogodio Poljsku ispaljen iz Rusije. Rusija je odbacila optužbe.

Raketni napad na poljski teritorij pokazuje da se Zapad približava još jednom svjetskom ratu, rekao je bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. U izjavi na Twitteru, Medvedev je napisao da je "navodni udar Ukrajine" dokazao da Zapad "vodi hibridni rat protiv Rusije" i približava se "svjetskom ratu", piše Sky News.

The incident with the Ukrainian-alleged "missile strike" on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war.