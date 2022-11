Peking: Putin uoči rata nije rekao Xiju istinu, želimo mir u Ukrajini

Lideri 20 najvećih ekonomija u svijetu, koji su se okupili u Indoneziji na summitu organizacije G20, jučer su došli blizu zaključenja nacrta deklaracije koja će ustvrditi da "većina" zemalja sudionica osuđuje rusku agresiju na Ukrajinu. To za Rusiju, jednu od članica G20, znači maleni diplomatski poraz. No, još veću važnost može imati diskretna kineska kritika ruskog rata u zapadnim medijima koja se pojavila uoči početka sastanka. Summitu G20 videovezom se obratio i ukrajinski lider Volodimir Zelenski koji je izložio mirovni plan za zaustavljanje rata protiv njegove zemlje. Istodobno je i Opća skupština Ujedinjenih naroda (UN) zatražila od Rusije da plati odštetu Ukrajini. To sve pokazuje da se Moskva nalazi pod diplomatskim pritiskom, nakon više neuspjeha na bojišnici, poglavito povlačenja iz Hersona.