Zabrani li Srbija ulazak našem ministru, Hrvatska će povući veleposlanika?

Srbija se u proteklih nekoliko dana, otkako traje afera “Vulin” koja je rezultirala zabranom ulaska ministru obrane Srbije Aleksandru Vulinu u Hrvatsku, potvrdila kao remetilački faktor na jugoistoku Europe.

Tako ne misle samo u Banskim dvorima u Zagrebu nego takvo mišljenje dijele i predstavnici naših političkih saveznika u NATO-u i EU. Hrvatska se, naime, prije proglašenja Vulina personom non grata naravno konzultirala i sa saveznicima, koji potpuno razumiju takav obrambeni potez Hrvatske.

Slijedi zamrzavanje

Kako je vlada Srbije već višekratno najavila da će uslijediti i “recipročne mjere” (prvo ih je najavio Vulin, pa Vučić, sada i premijerka Brnabić) prema Hrvatskoj, dogode li se i budu li i one “iracionalne”, službena Hrvatska morat će posegnuti za novim diplomatskim korakom. Jedini koji će službenom Zagrebu preostati, u slučaju da vlada Srbije nepoželjnim proglasi nekog od hrvatskih ministara kako se po Beogradu već spekulira, bit će trenutačno povlačenje veleposlanika Hrvatske Gordana Bakote iz Beograda na konzultacije. De facto to znači i zamrzavanje političkih odnosa na dostignutoj razini, koja je ionako već dovoljno niska i “hladna”. Premda, što jest pozitivno, zamrzavanje političkih odnosa između Zagreba i Beograda ne treba i u pravilu ne prekida i gospodarske i trgovinske odnose koji napreduju. Premda mediji spekuliraju kako će službeni Beograd uzvratiti proglašavanjem nepoželjnima ministra Damira Krstičevića ili Tome Medveda, ili njih obojice, službeni Zagreb ne vidi nikakvu mogućnost za usporedbu provokativnog rječnika i izjava ministra Vulina s izjavama bilo kojeg od hrvatskih ministara o Srbiji.

– To je neusporedivo, pa Vulin se u izjavi kako o njegovu dolasku u Hrvatsku može odlučivati samo vrhovni komandant Vojske Srbije Vučić, a nikako hrvatski ministri, izravno sprdao sa suverenitetom RH – kaže jedan od članova Vlade Andreja Plenkovića. Da je, kojim slučajem, neki od hrvatskih ministara otputovao u Srbiju pa od tamo slao putem medija provokativne povijesne poruke i dijelio lekcije srbijanskoj politici – jedino bi se takva “rabota” mogla donekle usporediti s onim što je Vulin već u više navrata činio te planirao raditi po Hrvatskoj. I u Vladi su, kao i mnogi Hrvati, Vulinove provokacije i zazivanje svog vrhovnog komandanta Vučića shvatili kao neskrivene prijetnje da bi Vulin, koji je ministar obrane, u Hrvatsku najradije došao na tenku. Hrvati su tu poruku prepoznali kao zveckanje oružjem i tog trenutka i Vulina, ali i Vučića koji je branio svog ministra, prekrižili kao iracionalne i, blago rečeno, nedobronamjerne prema Hrvatskoj. Nakon što su društvene mreže u Hrvatskoj preplavljene snimkama zapovjednika kopnene vojske Srbije koji na službenoj proslavi pjeva komitsku, četničku pjesmu, na čemu mu onda čestita i Vulin, u Hrvatskoj se jako smanjio prostor razumijevanja za svrsishodnost bilo kakvih političkih kontakata Zagreba i Beograda u ovom trenutku.

Povlačenje

Analitičari dvoje hoće li Srbija poduzeti “reciprocitet”. Jedni smatraju da je Srbiji najpametnije postaviti se kao žrtva i prodavati po EU i svijetu tezu kako Hrvati to sve rade zbog unutarnje politike pa se Srbija u to neće uključivati. Čuje se da Beogradu iz politički moćnih država zapada sugeriraju da ne zaoštravaju dalje sa Zagrebom. Kako slične poruke Beogradu – da ne šalju Vulina u Hrvatsku – nisu urodile plodom, teško da će uroditi i nova upozorenja. Drugi pak analitičari uopće ne dvoje da će Srbija, bilo to iracionalno ili ne, svakako uzvratiti Hrvatskoj. Kako da se sada Vučić povuče kada je najavio revanš? Premijerka Brnabić medijima potvrđuje da je pripremila recipročne mjere te da ima prijedlog odluke o kojoj će se govoriti danas na sjednici vlade Srbije. Istog dana zasjeda i Vlada RH.