Za sve je kriva EU, od 16. stoljeća do recesije i kružnog toka u kukuruzištu

Europska četvrt Bruxellesa vjerojatno će jednog dana - htjeli, ne htjeli - osvanuti s nekom vrstom spomen-ploče na Borisa Johnsona, nedavno razvlaštenog britanskog premijera koji je, radeći kao dopisnik Daily Telegrapha iz Bruxellesa od 1989. do 1994., postao šampion euroskeptičnog fantaziranja u izvještavanju iz sjedišta tada europske zajednice, danas unije. Prognozira to Geoff Meade, iskusna stara legenda u jatu britanskih dopisnika koji su u proteklih par desetljeća prohujali Bruxellesom, u članku koji je ovih dana napisao za Brussels Times. I daje odmah jedan prijedlog: u Rue Van Campenhout, ulici u kojoj je Johnson živio, dovoljna bi bila spomen-ploča s natpisom "Here lied Boris Johnson 1989-1994". Genijalna ideja, genijalna igra riječi! Za one kojima je promaklo, jedno slovo čini razliku između "ovdje počiva" i "ovdje je lagao" Boris Johnson. Nije "ovdje leži", nego "ovdje laži"…

Završila je vladavina Borisa Johnsona, završila je, eto, i era kraljice Elizabete II. (za koju možda nikad nećemo pouzdano znati je li osobno navijala za Brexit, ili je onim plavo-žutim šeširom u parlamentu signalizirala da preferira ostanak u bliskosti s EU), ali era jednog novinarskog žanra, koji je novinar Boris Johnson pomogao promovirati do neslućenih razmjera, živi još i desetljećima nakon što se taj žanr proširio kao virus, pa došao i do naše Hrvatske. To je novinarski žanr euroskeptičnog nabrijavanja vijesti. Žanr u kojem jedna od lekcija kao da glasi: ako ne znaš kako svoj tekst učiniti zanimljivim, ubaci par fraza o otuđenim eurobirokratima koji sjede u Bruxellesu i smišljaju stupanj zakrivljenosti banana i ostale gluposti.

Ovotjedni primjer takvog euroskeptičnog žanra, pomalo karikaturalan jer u istom dahu zamjera eurobirokratima otuđenost od specifičnih problema današnjice i traži do njih da se specijaliziraju i za povijest 16. stoljeća: "Nejasno je kako su eurobirokrati olako zaboravili što se, primjerice, dogodilo kad je u 16. stoljeću"… U tom tekstu institucije Europske unije krive su za "fokusiranu propagandu o prelasku na zelene izvore energije".

"Fokusirana propaganda" je dosta kreativan naziv za udružene napore kojima se pokušava spasiti planetu od katastrofalnih posljedica globalnog zatopljenja. Nisu valjda i suše i poplave, koje gledamo oko sebe, inscenirane kao dio te "fokusirane propagande"? Ili je fokusirana propaganda nešto sasvim drugo: prepisivanje stranih medija, od Bloomberga do Doomberga, i procesuiranje njihovih rečenica kroz flajš-mašinu euroskeptičnog spin-izvještavanja, domaćeg, izvorno hrvatskog, a zapravo isto tako kopiranog izvana?

Euroskeptični celofan omiljeno je pakiranje ne samo niza kolega novinara, nego i stručnjaka i političara. Jedna ekonomistica u nedavnom TV-gostovanju kaže da "stiže recesija (…) inicirana odlukama koje se donose na razini EU". Dobro, netko neupućen pomislio bi da je rat u Europi iniciran odlukama koje su donesene u Moskvi, ali možda je ekonomistica u pravu, no u čitavom nastupu ne nudi uporište za ovu svoju tvrdnju. Možda misli na "helikopterski novac" dijeljen tijekom pandemije, ali čini se da u tome ipak ne vidi glavni problem jer "ti iznosi nisu veliki". U čemu je onda problem s odlukama EU? Nema veze, nije potrebno objasniti, dovoljno je reći da je EU sama sebi kriva: sama pala, sama se ozlijedila.

Jedan drugi hrvatski ekonomist - u argumentu koji zvuči kao zagovaranje još par tona "helikopterskog novca" bačenog iz EU-proračuna po državama članicama, pa i Hrvatskoj - kaže da Europa treba sufinancirati račune građana i poduzeća jer "ako može sufinancirati izgradnju biciklističkih staza i kružnih tokova po kukuruzištu, može sada sufinancirati i cijenu energije i tako utjecati na inflaciju". Nema veze što i EU-projekti, koji su nama u Hrvatskoj mili i dragi, nekom drugom u EU, s istim takvim razmišljanjem, izgledaju kao "kružni tokovi u kukuruzištu". Nema ni veze što u TV dnevnicima još iste večeri nakon što se dogodi tragedija na nekom pružnom prijelazu bez rampe čujemo da bi novcem iz fondova EU trebalo financirati rampe na svim takvim prijelazima u Hrvatskoj. Dakle, nisu rotori, nego rampe u kukuruzištu? I nije kritika EU-birokrata, nego nas samih?

U tome je i poanta. Ta Europska unija, to smo i mi. Sa svim pametnim i glupim idejama. Sa svim originalnim, ali i svim kopiranim i recikliranim zamislima iz nekog euroskeptičnog laboratorija.