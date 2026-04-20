Za projekte pomorskog dobra 16,2 milijuna eura

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dodijelilo je u petak ugovore za sufinanciranje projekata lučke infrastrukture i pomorskog dobra, ukupne vrijednosti veće od 16 milijuna eura. Riječ je o ugovorima za sufinanciranje projekata na području sedam obalno-otočnih županija – Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske te Dubrovačko-neretvanske županije.

Dodijeljena sredstva osigurana su u državnom proračunu, a resorno ministarstvo dodjeljuje ih svake godine u sklopu investicijskog ciklusa u obnovu, izgradnju i modernizaciju lučke infrastrukturu diljem hrvatske obale. Pritom sredstva za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju pomorskog dobra u općoj upotrebi dosežu iznos od 4,4 milijuna eura, dok se 11,8 milijuna eura odnosi na sredstva za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijske i lokalne važnosti te na modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture. Ugovori za sufinanciranje lučke infrastrukture uručeni su ravnateljima 14 županijskih lučkih uprava, a za projekte izgradnje, sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi predstavnicima 36 gradova i općina. Uručio ih je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je istaknuo da ima puno zahtjeva za sufinanciranje te pozvao korisnike kojima su dodijeljena sredstva da krenu u realizaciju projekata što prije.

– To su sredstva koja se moraju potrošiti u ovoj godini, tako da će biti izazovno – izjavio je te naglasio da su ulaganja posljednjih godina diljem hrvatske obale, što preko lučkih uprava, što preko gradova i općina, premašila 500 milijuna eura. Ona su ključna stvar za zemlju poput Hrvatske, koja je "uvijek bila okrenuta moru i živjela od mora".

Županijska lučka uprava Crikvenica dobila je dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojima će sufinancirati dogradnju luke Bršćanovica u Dramlju te dogradnju lučkog bazena Amabilis u Selcu. Ta sredstva su značajna, budući da samostalno ne mogu realizirati tako značajne projekte, rekao je ravnatelj crikveničke lučke uprave Mario Kružić, ujedno i predsjednik zajednice svih županijskih uprava. Ravnatelj Županijske lučke uprave Rab Nenad Debelić preuzeo je pet ugovora ukupne vrijednosti od 1,25 milijuna eura. Odnose se na ulaganja u trajektne luke Lopar i Mišnjak, projekte rekonstrukcije lukobrana u luci San Marino te nastavak ulaganja u luku Melak, a financirat će se i daljnja rekonstrukcija luke Kamporska draga.