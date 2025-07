Za mimohod moguća kiša, a Vakula otkriva i je li ljeto iza nas: 'Ne kažem da vrućina neće biti, no...'

Najavljena promjena vremena stigla je u Hrvatsku – tijekom jučerašnjeg dana snažno nevrijeme zahvatilo je više krajeva zemlje. Na širem području Karlovca padala je tuča, dok su obilne noćne oborine izazvale bujice koje su otežale promet na autocesti A6 između Zagreba i Rijeke. – Promjena vremena bila je izražena, no ne toliko ekstremna kako se u prvi trenutak činilo – izjavio je za HRT meteorolog Zoran Vakula. Frontalni poremećaj koji je izazvao nevrijeme djelomično je prošao, no ciklona se i dalje zadržava nad Hrvatskom. Nestabilno vrijeme očekuje se i u idućim danima, sve do srijede.Kiša će danas najviše padati u zapadnim dijelovima zemlje – u središnjoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu. Novi val izraženijih oborina i grmljavinskih nevremena očekuje se u drugoj polovici ponedjeljka te u noći na utorak i tijekom utorka ujutro. Zbog mogućih većih količina kiše i grmljavine na snazi je narančasto upozorenje.

Najmanje kiše zabilježeno je u Dalmaciji i na krajnjem jugu, dok su pojedini krajevi sjevernog Jadrana, središnje Hrvatske i Gorskog kotara primili obilne oborine. Značajne količine kiše pale su u Karlobagu, Senju, Delnicama, Bosiljevu, Karlovcu te na Sljemenu. Iako je ponegdje zabilježen i olujni vjetar, on nije bio ni približno jak kao onaj koji je prije dvije godine poharao Zagreb. Vakula ističe kako ljeto još nije završilo, no malo je vjerojatno da će temperature ponovno prelaziti 35 °C.

– Ne kažem da velikih vrućina više neće biti, no čini se da smo vrhunac toplog ljeta u većini Hrvatske imali krajem lipnja i početkom srpnja – kazao je Vakula, dodavši kako dugoročne prognoze nisu potpuno pouzdane. Podsjetio je na ovogodišnji svibanj koji je bio hladniji od prosjeka, unatoč prognozama toplijeg vremena. Kolovoz će biti topliji od prosjeka, ali ne nužno izrazito vruć. Kakvo vrijeme za veliki vojni mimohod? Vakula je komentirao i vremensku prognozu za veliki vojni mimohod koji će se u četvrtak, 31. srpnja, održati u Zagrebu. – Sigurno neće biti vruće, no atmosfera još neće biti stabilna. Povremena kratkotrajna kiša nije isključena – najavio je meteorolog.