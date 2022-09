Za koga se ti novi stanovi grade, ako Hrvata ima sve manje i ako su financijski nesposobni za njihovu kupovinu?

Progoni me misao o tome, što bi bilo kad se kod nas ne bi gradilo toliko koliko se gradi. Građenje je imanentno ljudskoj vrsti zbog i radi niza razloga koje nije potrebno ni navoditi, ali, što bi bilo kad bi…? Ta me misao vjerojatno progoni zato, što mi se nataloženim iskustvom sve više čini kako u veselju građenja ima i dosta tuge. Vjerojatno nema ni jednog ekonomista koji neće reći kako su za državni proračun neophodne nove investicije, s čime se kao arhitekt itekako mogu složiti.



Zahvaljujući projektiranju tim investicijama i ja punim obiteljski proračun. No svjedočio sam i ulaganjima koja su se pretvorila u financijske katastrofe. S jedne strane nepovratno utrošen novac je ekonomsko pitanje, ali s druge strane radi se i o izgledno zauvijek potrošenom prostoru. Prostor će trebati i našoj djeci, koja će se prema njemu možda odnositi pametnije od nas danas. Misle li oni kojima je novac važan, da pitanje prostora nije njihova briga? Naravno, investicije su za državnu ekonomiju itekako važne, jednako kao i za sve one kojima ta ulaganja osiguravaju kruh, ali u kontekstu sve manjeg broja Nas u Hrvatskoj, postavlja se pitanje balansa interesa: financijskog prihoda i prostornog rashoda. Usuđujem se i postaviti tezu: stranog prihoda i hrvatskog rashoda!? Mnogo je tih pitanja na koja nema odgovora, jer se malo tko tim problemom bavi na javno dostupan način. Na primjer, kako to da nas ima sve manje, a stanova trajno nedostaje, bez obzira na to koliko su stanovi skupi po kvadratu? I to uz spoznaju da čak jedna trećina hrvatskog stambenog fonda zjapi prazna, zbog poznatih i nepoznatih razloga.