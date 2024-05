Za 40.997 osmaša uskoro kreću prijave za upis u srednju školu

U ponedjeljak, 27.svibnja, 40.997 hrvatskih osmaša moći će pristupiti sustavu za upise u srednje škole. Od spomenutog datuma pa sve do 28.lipnja učenici će moći provjeriti svoje podatke u sustavu, dostaviti dokumente po potrebi, a 28. Lipnja i službeno počinju prijave obrazovnih programa odnosno rangiranje srednjih škola koje učenici žele upisati. Učenici rangiraju šest škola pri čemu na prvo mjesto ističu školu koju žele upisati i koja im je prvi izbor za upis.

Prijava obrazovnih programa trajat će do 8.srpnja uz napomenu da prijave škola, odnosno obrazovnih programa koji traže dodatne provjere znanja i testiranja traju do prvog dana srpnja, budući da će se dodatne provjere i testiranja ako ih skola ima provoditi od 2. do 5.srpnja ovisno o školi koja se upisuje. Ove godine u svim srednjim školama Hrvatske mjesta ima za 48.135 ucenika, dakle i ove godine značajno je vise upisnih mjesta nego li je osmaša koji žele upisati srednju školu. Tako je za gimnazijske programe u cijeloj zemlji osigurano mjesta za 11.288 učenika, u strukovnim četverogodišnjim školama mjesta ima za 18.865 osmaša, a u strukovnim trogodišnjim programima za 6.779 ucenika. Obrtničke škole za upis ove godine imaju mjesta za 5.001 ucenika, dok je u glazbenim i plesnim školama mjesta za njih 1.358.

Učenici koji se planiraju školovati za medicinske sestre i medicinske tehničare mogu računati na 1261 upisno mjesto dok je u prilagođenim i posebnim programima za učenike s teškoćama osigurano 890 upisnih mjesta. Učenicima je na raspolaganju i 20 privatnih srednjih škola u kojima mogu nastaviti svoje obrazovanje. U privatnim srednjim školama trenutno je više od 400 srednjoškolaca