Trump: Pogodili smo sedam iranskih malih brodova, upozorio na moguću eskalaciju sukoba

Upravo smo primili izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji tvrdi da su američke snage izvele napad na sedam iranskih „malih plovila“ u sklopu operacije otvaranja Hormuškog tjesnaca. U kratkoj objavi Trump je također naveo kako je Iran „ispalio određene hice prema nepovezanim državama“, među kojima spominje i južnokorejsko plovilo.

Ponovno je pozvao saveznike da se aktivnije uključe i pruže snažniju potporu američkim nastojanjima da osiguraju slobodu trgovine u toj strateški iznimno važnoj regiji. „Možda je došlo vrijeme da se Južna Koreja pridruži misiji“, poručio je.

Trump je dodao kako će ministar obrane Pete Hegseth i predsjednik Združenog stožera, general Dan Caine, sutra ujutro održati konferenciju za medije na kojoj će iznijeti dodatne informacije. Očekuje se da će se Trump pojaviti na jednom nepovezanom događanju u Bijeloj kući za otprilike sat i pol.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ističe da su američke snage pogodile sedam iranskih „malih plovila“ u sklopu nastojanja da se osigura prolaz kroz Hormuški tjesnac, piše BBC. Za Trumpa, ovakve ograničene operacije nisu iznenađenje, riječ je o potezima koje je ranije najavljivao kao mogućnost. Ipak, one su daleko od opsežnih, sveobuhvatnih udara kakvi su obilježili raniju fazu sukoba.

Sredinom travnja Trump je sugerirao da su napadi na iranska plovila realna opcija, upozorivši kako bi ona bila „trenutačno eliminirana“ uporabom „istog sustava“ koji se koristi protiv navodnih narkokartelskih plovila na Karibima i u istočnom Pacifiku. „To je brzo i brutalno“, naglasio je tada.

Iako su takvi udari „kinetički“ intenzivniji od same blokade, njihova ograničena narav omogućuje Trumpovoj administraciji da izbjegne povratak u rat koji je već izazvao znatno nezadovoljstvo među američkom javnošću, odlučujući se pritom za postupni, tzv. „tihi“ pristup eskalaciji.

To, međutim, ne znači da su širi vojni udari u potpunosti isključeni. Ako Trump procijeni da su iscrpljene sve druge opcije za osiguranje tjesnaca ili pritisak na Iran, takav scenarij ostaje otvoren. Uostalom, još je tijekom proteklog vikenda izjavio kako su dodatni napadi „mogući“ ukoliko se Iran „neprimjereno ponaša“ ili „učini nešto loše“. Što bi to konkretno podrazumijevalo, nije dodatno pojasnio.

Američki predsjednik uputio je novu oštru poruku Teheranu, zaprijetivši da će iranske snage biti “izbrisane s lica Zemlje” u slučaju napada na američke brodove u Hormuškom tjesnacu ili Perzijskom zaljevu. U telefonskom razgovoru za Fox News istaknuo je kako su iranski pregovarači trenutačno “znatno fleksibilniji” nego ranije, što sugerira moguće pomake u odnosima između Washingtona i Teherana.

Iako je i ranije iznosio slične prijetnje, među ostalim i prošlomjesečnu objavu u kojoj je upozorio da bi “cijela civilizacija mogla nestati,” ovoga puta izjave dolaze u kontekstu konkretnih vojnih poteza koji bi mogli ugroziti krhko primirje između SAD-a i Irana. Trump je u razgovoru naglasio kako vidi dva moguća ishoda: postizanje dogovora ili daljnju eskalaciju vojnih aktivnosti.