VIDEO Avion pri slijetanju zahvatio dostavni kamion: Kamera snimila trenutak udara

Vozač kamiona zadobio je lakše ozljede nakon što je zrakoplov kompanije United Airlines okrznuo njegovo vozilo i uličnu rasvjetu prilikom prilaska zračnoj luci Newark Liberty International Airport u američkoj saveznoj državi New Jersey u nedjelju. Zrakoplov tipa Boeing 767, koji je letio iz Venecije u Italiji, uspio je sigurno sletjeti, a među 231 putnikom i članom posade nije bilo ozlijeđenih. Čini se da je jedna od guma zrakoplova probila prozor i vjetrobransko staklo kamiona, rekli su poslodavci vozača za CBS News. Na snimci s kamere u kamionu čuje se zvuk nisko letećeg zrakoplova, a potom i udar koji je razbio staklo posvuda. Vozaču je pružena liječnička pomoć zbog ozljeda od stakla na ruci i šaci, prenosi BBC.

According to local reports, the plane was a United Airlines Boeing 767-400.



According to local reports, the plane was a United Airlines Boeing 767-400.



Kamion se kretao cestom u blizini jedne od uzletno-sletnih staza kada je došlo do udara. Iz United Airlinesa su u priopćenju naveli da će "provesti temeljitu sigurnosnu istragu leta o incidentu te je posada povučena iz službe kao dio tog procesa". Dodali su i da njihov tim za održavanje procjenjuje oštećenja na zrakoplovu. Guvernerka New Jerseyja Mikie Sherrill izjavila je da je "zahvalna što je zrakoplov sigurno sletio te što su svi putnici i članovi posade neozlijeđeni". Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) poslao je istražitelja i zatražio od United Airlinesa da dostavi glavonu snimku iz pilotske kabine i snimač podataka o letu.