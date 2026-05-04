Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 199
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INCIDENT U SAD-U

VIDEO Avion pri slijetanju zahvatio dostavni kamion: Kamera snimila trenutak udara

Screenshot/X
Autor
Lorena Posavec
04.05.2026.
u 20:23

Kamion se kretao cestom u blizini jedne od staza kada je došlo do udara

Vozač kamiona zadobio je lakše ozljede nakon što je zrakoplov kompanije United Airlines okrznuo njegovo vozilo i uličnu rasvjetu prilikom prilaska zračnoj luci Newark Liberty International Airport u američkoj saveznoj državi New Jersey u nedjelju. Zrakoplov tipa Boeing 767, koji je letio iz Venecije u Italiji, uspio je sigurno sletjeti, a među 231 putnikom i članom posade nije bilo ozlijeđenih. Čini se da je jedna od guma zrakoplova probila prozor i vjetrobransko staklo kamiona, rekli su poslodavci vozača za CBS News. Na snimci s kamere u kamionu čuje se zvuk nisko letećeg zrakoplova, a potom i udar koji je razbio staklo posvuda. Vozaču je pružena liječnička pomoć zbog ozljeda od stakla na ruci i šaci, prenosi BBC.

Kamion se kretao cestom u blizini jedne od uzletno-sletnih staza kada je došlo do udara. Iz United Airlinesa su u priopćenju naveli da će "provesti temeljitu sigurnosnu istragu leta o incidentu te je posada povučena iz službe kao dio tog procesa". Dodali su i da njihov tim za održavanje procjenjuje oštećenja na zrakoplovu. Guvernerka New Jerseyja Mikie Sherrill izjavila je da je "zahvalna što je zrakoplov sigurno sletio te što su svi putnici i članovi posade neozlijeđeni". Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) poslao je istražitelja i zatražio od United Airlinesa da dostavi glavonu snimku iz pilotske kabine i snimač podataka o letu.

Putujete u Njemačku ili Italiju? Pripazite, za ovu naoko bezopasnu naviku naplatit će vam i do 444 eura!
Ključne riječi
dostavljač zrakoplov avion SAD

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!