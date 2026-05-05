Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZA KORISNIKE IPHONE-A

WhatsApp kakvom se nitko nije nadao: Aplikacija u potpunosti mijenja svoj izgled, evo što će biti drukčije

WhatsApp
Silas Stein/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
05.05.2026.
u 09:00

U planu je redizajn ključnih elemenata unutar razgovora. Polje za unos poruke ostat će na dnu zaslona, ali će dobiti tzv. “floating” efekt, odnosno izgled lebdećeg elementa s prozirnom, staklastom pozadinom

WhatsApp ubrzano radi na vizualnom osvježavanju svoje iOS aplikacije, koja bi u narednim ažuriranjima trebala u potpunosti prijeći na novi “Liquid Glass” dizajnerski stil. Riječ je o modernom pristupu koji naglasak stavlja na prozirne slojeve, efekt stakla, veću dubinu prikaza i fluidnije animacije, uz mekše i zaobljenije elemente sučelja, piše BajtBox.

Promjene su već djelomično vidljive kod dijela korisnika, no implementacija još nije završena. Trenutačno su pojedini dijelovi aplikacije, poput liste razgovora i nekih izbornika, prilagođeni novom dizajnu, dok drugi – prije svega sam ekran chata – i dalje zadržavaju stariji izgled. Takva kombinacija stvara pomalo neujednačeno korisničko iskustvo koje bi uskoro trebalo biti ispravljeno.

U planu je redizajn ključnih elemenata unutar razgovora. Polje za unos poruke ostat će na dnu zaslona, ali će dobiti tzv. “floating” efekt, odnosno izgled lebdećeg elementa s prozirnom, staklastom pozadinom koja reflektira sadržaj ispod sebe. Sličan vizualni pristup primijenit će se i na tipku za brzi povratak na najnovije poruke.

Navigacijska traka unutar razgovora također će proći kroz promjene. Očekuje se da postane transparentnija, uz blagi efekt zatamnjenja, čime će poruke i pozadina ostati djelomično vidljive ispod nje. Time bi cijeli chat zaslon trebao biti vizualno usklađen s ostatkom aplikacije.

Ipak, potpuni prelazak na novi dizajn još ovisi o dodatnim testiranjima. Razvojni tim prati performanse kako bi osigurao da vizualna poboljšanja ne utječu negativno na brzinu i stabilnost aplikacije. Paralelno se testiraju i dodatni elementi, poput prilagođenog playera za glasovne poruke u istom stilu. Zbog toga Liquid Glass dizajn zasad nije dostupan svima. Funkcija se postupno uvodi kroz beta verzije i ažuriranja na iOS-u, a globalna dostupnost očekuje se tek kada svi ključni dijelovi sučelja budu u potpunosti dovršeni i optimizirani.

Putujete u Njemačku ili Italiju? Pripazite, za ovu naoko bezopasnu naviku naplatit će vam i do 444 eura!
Ključne riječi
whatsapp Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!