Vuk s Wall Streeta u Zagrebu: Kada se radi o zarađivanju novca, tu nema ničega nemoralnog

Kada je najavljeno da će u Zagreb na konferenciju Prodajnog mindseta doći Jordan Belfort moramo priznati kako smo bili zdvojni što misliti o tome. Zbog jednog od najpoznatijih filmova u povijesti, Vuk s Wall Streeta postigao je globalnu slavu. No taj film pokazuje zbog čega je na film i dospio. Sheme u mešetarenju dionica dovele su ga do tvrtke s više od tisuću ljudi i neviđenog bogatstva, ali i do zatvora gdje je zbog toga proveo 22 mjeseca. Iako je novac oštećenima vraćan, svejedno se za Belforta i dalje lijepi 'epitet' financijskog kriminalca. Ta kontroverza privlačna je i zato što je zbog filma gdje ga glumi Leonardo di Caprio postao globalnom figurom, ali i zbog toga jer ljudi žele znati sve o takvoj osobi kojoj danas zapravo uopće ne ide loše, dapače, Jordan Belfort i dalje se bavi ulaganjima.

Nekolicina hrvatskih novinara imala je prilike kratko porazgovarati s Vukom s Wall Streeta osobno. - Žalim za onim lošim što sam napravio, a to je da su ljudi zbog mene izgubili novac. Neke stvari bih svakako i promijenio da mogu, nastojim greške ne ponavljati u budućnosti. Ali je življenje sa žaljenjem vrlo toksičan život da se prođe kroz život. Ne žalim za onim što sam napravio sebi, za zloporabom droge, divljim tulumima, višestrukim brakovima, tako više ne živim, mudriji sam ali to je bio moj život kojem se danas znamo i nasmijati. Osjećam se dosta dobro oko svega što sam napravio u zadnjih 20-25 godina, putujem svijetom, podučavam ljude prodajnim vještinama

Promijenio sam se unatrag, u osobu koja sam nekada bio. Kada sam napravio svoje pogreške bio sam jako mlad i očito sve što sam napravio nije bilo ispravno i moralno. No, kada se radi o zarađivanju novca, tu nema ničega nemoralnog, svrha je poslovanja da se zarađuje, da se monetizira prinos vrijednosti. Ako nekome pomažete da zaradi od te vrijednosti, zaslužujete da vas se plati. Kod poslovanja se radi o tome da donesete vrijednost na troškovno najekonomičniji način, pa tada nastaje profit, više vrijednosti više je i profita. Tako rade velike kompanije, i to je etično poslovanje - opisao je Jordan Belfort.

Kao sigurnu preporuku za ulaganje istakao je kupovinu dionica koje se nalaze na popisu S&P 500, a to su najveće korporacije poput Applea, Mete, Amazona, Tesle, Googlea.

– Nije ulaganje tako teško ako znate što radite, zapravo je jednostavno. Trebate biti ispred tržišta i na taj način pokušati izvući što više od ogromnih vrijednosti koje se na Wall Streetu stvaraju. Najbolje bi bilo kupiti sve na burzama jer one dugoročno posluju. No, možete si taj problem riješiti i tako da kupite dionice tvrtki s indexa S&P 500, i još par sličnih, i to gledati kao dugoročno ulaganje. Uglavnom ljudi gube novac na kratkoročnim ulaganjima - podvlači Jordan Belfort. Isto to preporučuje i ulagačima iz Hrvatske, govoreći kako je jako pozitivno što smo ušli u eurozonu, da je inflacija na prihvatljivom nivou, ekonomija se čini vrlo zdravom, a općenito mu se Zagreb dopao jako, prošetao je, upoznao se s nekim restoranima čiju je hranu pohvalio.

Jeste li ikada očekivali da bi vam se ovako nešto moglo dogoditi, kamere, svjetla pozornice… pogotovo kada je Stratton Oakmont propao i sve ste izgubili?

Jesam li to očekivao prije 30 godina? Pa ne, naravno. Kada je Stratton Oakmont propao i kada sam doznao da idem u zatvor, znao sam da ću se vratiti, da mogu opet biti bogat iako sam sve izgubio. Jednom kada naučite pravila poslovanja, i kada ste odličan prodavač, lako je zaraditi. Mislio sam da mogu biti bogat, ne toliko kao prije, ali nisam mislio da mogu postati slavnim, globalna osoba. Bilo je to slučajno, napisao sam tu knjigu kada sam otišao u zatvor, jer nisam imao što raditi, a nisam volio gubiti vrijeme. Razmišljao sam o tome što mogu raditi a da je produktivno, a jedino produktivno je da se naučim pisati, pa sam napisao knjigu bez da sam i za milijun godina očekivao da će se dogoditi to što se dogodilo.

Koja vam je bila najveća pogreška u ulaganju?

Bio sam jednom ušao u kombinaciju gdje su me oprali. Uvjerili su me da se radi o zlatnom rudniku u Kanadi, da se radi o najvećem otkriću zlata, da će dionice otići do neba. I uložio sam u to pola milijuna dolara, kada je dionica vrijedila dolar. I odjednom je to toliko skočilo da mi je vrijednost porasla na 50, 100 milijuna dolara. I nastavilo se još par tjedana, i mogao sam sve prodati, ali prijatelji su me uvjeravali 'pa nemoj, može još', sigurno je ići do tisuću dolara za dionicu, sigurno ima milijardu kilograma zlata. I nisam, samo da bi jednog ponedjeljka ujutro trgovanje bilo zaustavljeno, ispostavilo se da je prevara, da tamo nema nikakvog zlata i dionice odu na nulu. Sve sam izgubio. I to je bila najgora odluka koju sam napravio u ulaganju.



