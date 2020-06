Vučković odgovorila ženama koje pokazuju srednji prst: 'Iako u dobroj namjeri, ja to ne bih napravila'

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković izjavila je u petak, komentirajući "srednji prst" bivše predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović upućen Miroslavu Škori zbog njegove izjave o pravu na pobačaj silovanih žena, kako ona to ne bi napravila.

"Širenje te slike, koja je vjerojatno u dobroj namjeri, ja to ne bi napravila. Sve su slike sa smiješkom, meni to izaziva osjećaj teške nelagode i iznimno suosjećam sa svim ženama koje su to prošle," rekla je Vučković.

"Meni je nevjerojatno da je ova tema zauzela ovako mjesto u kampanji, pogotovu u kontekstu traumatičnog iskustva zločina, kojeg oni koji to nisu doživjeli praktično ne mogu niti zamisliti," kaže Vučković.

Dodala je da se kao članica HDZ-a zauzima za očuvanje života "od začeća do prirodne smrti".

Vučković je u Županijskoj gospodarskoj komori u Splitu predstavila nacrt nove poljoprivredne strategije i uručila ugovore za 47 projekata za financiranje malih poljoprivrednih projekata u Dalmaciji, te 6 ugovora za razvoj vidikovaca, poučnih staza i rekreacijskih zona u šumskim područjima.