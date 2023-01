Vučićeva najava o planu za Kosovo najavljuje ne samo Putinov poraz na Balkanu, nego i u Ukrajini

Osim što predstavlja pomalo neočekivan proplamsaj razboritosti srpskog političkog vodstva – a to zapravo znači autokratskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji u Srbiji odlučuje doslovce o svemu – Vučićeva najava prihvaćanja francusko-njemačkog plana za Kosovo navješćuje i ne samo poraz Vladimira Putina na balkanskoj fronti, nego i jasan nagovještaj njegova poraza u Ukrajini, iako ćemo se lako složiti da su pobjeda i poraz u devastirajućem ratu poput ukrajinskog zasigurno relativni pojmovi. Zašto je Vučićevo prihvaćanje europskog plana za Kosovo nagovještaj Putinova poraza u ratu protiv Ukrajine? Nema sumnje da jedan od ključnih razloga zbog kojih je Vučić svih ovih mjeseci uporno odbijao jasno svrstavanje uz europsku politiku i uvođenje sankcija Rusiji leži upravo u geopolitičkoj kalkulaciji i iščekivanju raspleta rata u Ukrajini. Putinov balkanski saveznik računao je na to da će ruska pobjeda u Ukrajini dovesti ne samo do stvaranja novog odnosa snaga u Europi, nego i do novog miješanja karata na Balkanu, što bi onda otvorilo prostor i za neka nova i za Srbiju povoljnija rješenja kosovskog pitanja. I ta očekivanja nisu bila neutemeljena. Ruska pobjeda legitimirala bi krađu teritorija silom i agresijom, što Europa u ovim proporcijama nije vidjela od Drugog svjetskog rata i Hitlerova pokušaja osvajanja Europe.