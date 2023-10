Vučić za CNN: Incidenti na sjeveru Kosova Srbiji nisu u interesu. Na granici je regularan broj vojnika

Srbijanski predsjednik rekao je u ponedjeljak da se duž granice s Kosovom nalazi "regularan broj" od 4400 vojnika, istaknuvši kako je Srbija "posljednja kojoj je bio potreban" incident prije tjedan dana kada je na sjeveru Kosova ubijen kosovski policajac i tri naoružana Srba.

SAD su poručile prije tri dana da prate zabrinjavajuće raspoređivanje srbijanske vojske duž granice s Kosovom što destabilizira regiju, a glasnogovornik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost John Kirby rekao je novinarima da će mirovna misija na Kosovu (KFOR) povećati prisutnost NATO snaga na sjeveru zemlje zbog rastućih napetosti.

Aleksandar Vučić je u intervjuu za CNN s Christane Amanpour istaknuo kako incidenti na sjeveru nikako nisu u interesu Srbije "imajući u vidu da su je europski posrednici u dijalogu (s Kosovom) označavali kao konstruktivnog partnera".

On je naglasio da je Srbija "uvijek cijenila" izvješća koja su dolazila od partnera iz Washingtona i Bijele kuće, ustvrdivši kako mora konstatirati da neka "nisu u potpunosti točna i kad je riječ o broju vojnika". Vučić je rekao da je prošle godine bilo "14.000 vojnika uz administrativnu liniju, prije nekoliko dana manje od 8400, a danas je to broj od 4400 vojnika", naglasivši da je to "regularan broj".

Uvijek čujemo i poslušamo kada naši parteri traže da deeskaliramo situaciju. Nema razloga za brigu i mi nismo imali nikakve sukobe s NATO-om, podsjetio je Vučić, naglasivši da se zalaže za veće prisustvo KFOR-a, posebno na sjeveru Kosova, jer je to način da se zaštiti srpsko stanovništvo. Vučić je naglasio da nije potpisao nikakvu naredbu o podizanju borbene spremnosti.

Kasnije je u intervjuu za provladinu televiziju Happy rekao kako je u razgovoru s državnim tajnikom Sjedinjenih Država Antonyjem Blinkenom stekao dojam da je američki diplomat bio zabrinut zbog vojske Srbije u kopnenoj zoni sigurnosti i da je neke zabrinulo što je Srbija dovela u to područje "neka sofisticiranija" oružja.

"Neke ljude tamo pomalo je zabrinulo sto smo doveli neka od sofisticiranih naoružanja, nismo doveli uobičajeno nekoliko tenkova i mislim da je to bio razlog (zabrinutost)i", rekao je Vučić u emisiji Ćirilica TV Happy.

Mislim da su stvarno povjerovali da hoćemo sinkronizirano ući i zauzeti sjever Kosova, dodao je. "Naši planovi, iznenadili biste se, naš prvi odgovor uopće nije sjever Kosova", rekao je Vučić. Ranije danas srbijanski ministar obrane Miloš Vučević izjavio novinarima da će, ako predsjednik Srbije zapovjedi da trupe VS uđu "na Kosovo kao dio Srbije", takav zadatak obaviti "efikasno, profesionalno i uspješno", te da - ako se to i dogodi - svakako neće biti "iza leđa" KFOR-a, a bit će uz poštivanje normi ratnog prava.

>> VIDEO Kosovska policija pretražuje posjede čovjeka koji je umiješan u pucnjavu u samostanu

Poslije završetka ratnih sukoba na Kosovu i povlačenja srpske vojske i policije, po Kumanovskom sporazumu iz lipnja 1999. godine, KFOR je jedina vojna snaga zadužena za očuvanje sigurnosti na Kosovu.

Na pitanje o tome da je donedavni potpredsjednik Srpske liste na Kosovu Milan Radoičić preuzeo odgovornost za oružani sukob na sjeveru Kosova, Vučić je rekao da ta akcija "nije imala nikakvo odobrenje", jer je Srbija posljednja kojoj su potrebni incidenti na Kosovu zbog dinamike procesa u dijalogu u kojoj je Beograd bio konstruktivan partner i činio ustupke.