NEMA VIŠE DEŽURNOG KRIVCA

Svi su slavili jer Orbána više nema, ali drama je tek počela: Zelenskog čeka povratak u surovu stvarnost

Mateja Papić
24.04.2026.
u 20:38

Dolazak čelnika EU-a na summit na Cipru bez Viktora Orbána isprva je probudio optimizam, no rasprave su brzo pokazale da problemi Unije nisu nestali njegovim izostankom. Podjele su izbile oko ulaska Ukrajine u EU, energetske krize i novog sedmogodišnjeg proračuna od 1,8 bilijuna eura.

Kada su čelnici Europske unije stigli na Cipar na dvodnevne razgovore, atmosfera je bila optimistična. Izostanak mađarskog premijera Viktora Orbána, koji je nakon izbornog poraza preskočio summit, mnogi su doživjeli kao početak novog razdoblja u Bruxellesu. No, nakon rasprava o zajedničkoj obrani, energetskoj politici i novom sedmogodišnjem proračunu vrijednom 1,8 bilijuna eura, europski lideri morali su priznati da problemi Unije ne nestaju odlaskom jednog političara.

Estonski premijer Kristen Michal izjavio je za POLITICO da je Orbán godinama bio "dežurni krivac iza kojeg su se svi ostali skrivali", dodajući kako će sada europski čelnici morati biti "glasniji i iskreniji oko svojih namjera". Tijekom dvodnevnog skupa, ta je iskrenost postupno izbijala na površinu. Prve nesuglasice pojavile su se oko Ukrajine. Dok su neki lideri zagovarali brzi ulazak Kijeva u blok, drugi su brzo "stisnuli kočnicu". Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je novinarima da ulazak Kijeva u EU u skorije vrijeme jednostavno nije "realističan", sudeći prema godinama pregovora koje je Zagreb morao proći da bi ušao u taj klub, prenosi Politico.

Na summitu se raspravljalo i o hitnim mjerama zbog novog globalnog energetskog šoka izazvanog ratom na Bliskom istoku. Ciparski predsjednik Nikos Christodoulides rekao je da konačna odluka nije donesena te da su ministri financija dobili zadatak pripremiti konkretne prijedloge u idućih mjesec dana. Istodobno, europski povjerenik za promet Apostolos Tzitzikostas upozorio je da bi pojedine zemlje mogle morati dijeliti strateške rezerve mlaznog goriva zbog nestašica na tržištu.

Ako su sigurnost i energija otvorili nesuglasice, drugi dan summita pokazao je koliko je osjetljivo pitanje europskog novca. Nizozemski premijer Rob Jetten zatražio je modernizaciju proračuna i poručio da se njegova veličina mora znatno smanjiti. Sličan stav zauzeo je i njemački kancelar Friedrich Merz. S druge strane, predsjednica European Commission Ursula von der Leyen upozorila je da bi manji proračun značio i "manje Europe upravo onda kada je više Europe potrebno". Talijanska premijerka Giorgia Meloni sažela je stanje riječima da je riječ o "iznimno teškim pregovorima".

Unatoč svemu, dio lidera nije skrivao zadovoljstvo Orbánovim izostankom. Poljski premijer Donald Tusk poručio je da "prvi put nakon mnogo godina u prostoriji nema Rusa", aludirajući na bliske veze mađarskog premijera s Vladimirom Putinom. Dodao je kako je riječ o "golemom olakšanju". Ipak, diplomatski optimizam mogao bi biti kratkog vijeka. Neformalni sastanak na Cipru nije ni bio zamišljen kao mjesto konačnih odluka, nego priprema za formalni summit 18. lipnja u Bruxellesu. Tada će europski čelnici morati pokazati mogu li bez Orbána doista pronaći zajednički jezik, ili će se pokazati da je problem cijelo vrijeme bio mnogo dublji od jednog čovjeka.

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
21:18 24.04.2026.

Ma 'ajte molim vas! Zar je već splasnuo entuzijazam oko Orbanove smjene?

Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
21:20 24.04.2026.

Svaka ti čast plenkovicu.. tako treba , istina ispred svega jer na kraju to svi poštuju pa i ursulja

