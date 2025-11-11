Vučić progovorio o neovlaštenom snimanju razgovora s Dijana Hrkom: ‘Ponosan sam na svaku riječ’

Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da njegova molba Dijani Hrki i dalje stoji. „Uvijek ste dobrodošli, uvijek možemo razgovarati“, poručio je Vučić. Povodom kritika u vezi sa zgradom Generalštaba, rekao je da je to jedino mjesto na kojem će biti uređen muzej žrtava bombardiranja te da zemljište neće biti prodano američkim investitorima. Najavio je da će u četvrtak putovati u Pariz, gdje će se sastati sa svojim francuskim kolegom Emmanuelom Macronom, istaknuvši da će to biti izuzetno važan sastanak.

Predsjednik Vučić rekao je da je njegov telefonski razgovor s Dijanom Hrkom, majkom nastradalog Stefana Hrke u padu nadstrešnice u Novom Sadu, bio uljudan te da je učinio sve što je u njegovoj moći kako bi pomogao da agonija jedne žene prestane i da ne ugrozi svoje zdravlje, piše RTS.

Istaknuo je da je ponosan na svaku riječ koju je izgovorio, budući da je taj razgovor, kako je naveo, neovlašteno sniman. „Ona je imala neka pitanja, ja sam davao odgovore, ali časni ljudi ne prenose privatne razgovore, iako me Vojno-sigurnosna agencija obavijestila da je razgovor sniman bez dopuštenja, što je izravno protuzakonito i predviđa visoku kaznu zatvora – ja nikada neću progoniti one koji su u tome sudjelovali neovlašteno“, rekao je Vučić.

Predsjednik je ponovio da će u četvrtak putovati u Pariz na sastanak s Emmanuelom Macronom i naglasio da će to biti iznimno važan susret. „Razgovarat ćemo o svim važnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima, o pitanjima bilateralne suradnje, europskom putu Srbije i svim značajnim temama“, rekao je Vučić.

Dodao je da ne zna točno na koji je način razgovor sniman, hoće li preko zvučnika ili na neki drugi način „Pozivam ih da slobodno objave cijeli razgovor, nemam s tim problema, jer sam ponosan na svaku riječ“, istaknuo je Vučić. Predsjednik je naglasio da se zalaže da Dijana Hrka prekine štrajk glađu i da njegova molba i dalje stoji. „Uvijek ste dobrodošli, uvijek možemo razgovarati“, rekao je Vučić.

Odgovarajući na kritike u vezi sa zgradom Generalštaba i usvajanjem leksa specijalisa, predsjednik Vučić rekao je da je to jedino mjesto na kojem će biti uređen muzej žrtava bombardiranja. „To zemljište neće biti prodano američkim investitorima, kao što je slučaj s zemljištem na kojem se nalazio Maršalat na Dedinju, gdje je sagrađena ambasada SAD-a. Bit će dano u zakup na 99 godina, uz pravo korištenja, temeljem kojeg će Srbiji pripasti 28,5 posto prihoda“, naveo je predsjednik.

Naglasio je i da će buduća 'Trump kula' biti prostor u kojem će svi moći uživati te jedan od simbola Beograda. Predsjednik je komentirao današnju vijest da su ruski vlasnici Naftne industrije Srbije poslali zahtjev američkom OFAC-u za produljenje licence za rad, temeljem pregovora s trećom stranom.

Napomenuo je da ne može otkriti tko je treća strana s kojom Rusi pregovaraju za NIS, ali je upozorio da vrijeme istječe te da ni Washington, ni Moskva, kao ni itko drugi, ne smiju pomisliti da on nije dovoljno odlučan zaštititi srpske interese u vezi s NIS-om. „Ruska država – oni pregovaraju s njima, koliko sam razumio, oko strukture upravljanja. Hoće li Amerikanci biti zadovoljni tim rješenjem, hoće li prihvatiti strukturu upravljanja ili će tražiti promjenu vlasničke strukture, tek treba vidjeti“, rekao je Vučić.

Odgovarajući na izjavu načelnika Generalštaba francuskih oružanih snaga Fabiena Mandona da se pripremaju francuski pripadnici za mogući rat s Rusijom u roku od tri do četiri godine, Vučić je ocijenio da je „rat sve izvjesniji između Europe i Rusije“. „I to nije prazna priča. Vidite da se svi pripremaju za to“, rekao je Vučić.

Navodeći najavu Njemačke da će u sljedećih pet godina uložiti 377 milijardi eura u opremanje svoje vojske, rekao je: „Zašto? Spremaju se za rat, ili za obranu, kako oni kažu. Isto rade Rumunjska, Poljska, male zemlje, Finska i mnoge druge. To rade i Rusi. Svi to rade. Što iz toga može proizaći? Samo sukob“, upozorio je Vučić.

Predsjednik je ocijenio da je Srbija između čekića i nakovnja. „Sve što se stavi između čekića i nakovnja strada. Zato se moramo izvući, da čekić udari u nakovanj, a da nas ne bude tu. Istodobno moramo nastaviti opremati vojsku“, smatra Vučić. „Moramo se u tom smislu pripremati. Moramo nastaviti ulagati i raditi kako bismo dodatno zaštitili zemlju, jačali snage protuzračne obrane i, prije svega, pokušali stvoriti neku vrstu zaštitnog kupolastog pokrivača nad Srbijom, što je vrlo teško i zahtijeva velika financijska sredstva“, rekao je predsjednik.