Ispovijest migranata koji su se počeli vraćati iz Ceute: 'Bilo je poput zatvora, tri dana živio sam samo na vodi'

Migranti koji su ovoga tjedna preplivali more ili preskočili ograde kako bi ušli u španjolsku sjevernoafričku enklavu Ceutu u subotu su se počeli vraćati u Maroko. Mnogi od njih tvrde da su glad, iscrpljenost i neprijateljsko raspoloženje dijela lokalnog stanovništva ugasili njihove nade u novi život u Europi. Povratnici su Reutersu ispričali da su ih na pokušaj prelaska granice potaknule viralne snimke na društvenim mrežama i poruke prijatelja prema kojima je snažno čuvanu granicu moguće prijeći. Nakon dolaska u Ceutu, međutim, shvatili su da ne mogu nastaviti prema kopnenom dijelu Španjolske.

„Došli smo kako bismo napredovali, a ne kako bismo bili prevareni. Mislio sam da ću ondje izgraditi bolju budućnost, ali Ceuta me iznenadila“, rekao je Brahim, pekar iz Fesa koji je napustio posao nakon što je vidio snimke tisuća ljudi kako prelaze granicu. Tvrdi da je tri dana preživljavao samo na vodi jer si nije mogao priuštiti hranu. „Kako je moguće da se sendvič s tunom prodavao za 100 dirhama, odnosno oko 10,75 dolara?“ upitao je.

U marokanskom gradu Fnidequ, nasuprot Ceuti, ulice prema graničnom prijelazu u subotu su bile gotovo prazne, za razliku od četvrtka, kada su se ondje okupile tisuće ljudi. Mladići su se udaljavali od granice ili čekali taksije, dok su trgovine danima bile zatvorene. Povratnici su se žalili da nisu mogli pronaći hranu i vodu jer su supermarketi i trgovine bili zatvoreni, dok im se mokra odjeća sušila na ulicama.

„Ceuta je bila poput zatvora. Ondje nije bilo ničega, sve je bilo zatvoreno“, rekao je jedan radnik iz luke Tanger Med, koji nije želio otkriti identitet jer se morao vratiti na posao. Neki su migranti optužili stanovnike četvrti El Príncipe, u kojoj pretežno živi stanovništvo marokanskog podrijetla, da su ih napadali i tjerali. Reuters nije mogao neovisno potvrditi te navode. Marokanski konobar Yassine Ichou rekao je da su ga ondje udarili i potjerali.

Španjolska postavlja plutajuću barijeru u Ceuti nakon priljeva migranata

„Uveli su opsadu kako bi nas prisilili da sami napustimo Ceutu. U tome su uspjeli“, kazao je, misleći na zatvaranje trgovina. Španjolsko Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da su dvije osobe lakše ozlijeđene nožem u odvojenim incidentima te da je jedan napadač uhićen. Od četvrtka u Ceuti nije zabilježen nijedan smrtni slučaj povezan s napadima nožem.

Masovni odlazak radnika pogodio je i pojedine poslodavce u Maroku. Rachid, zaposlenik hotela u Fnidequ, rekao je da je svih šest članova kuhinjskog osoblja otišlo prema Ceuti i da se nisu vratili, zbog čega je uprava morala tražiti zamjene. U Ceuti su se kafići postupno počeli otvarati, dok je većina trgovina i dalje ostala zatvorena. Policijske ophodnje bile su vidljive na ulicama.

„Odlučili smo otvoriti jer se život na kraju mora vratiti u uobičajeni ritam, ali sigurnost naših radnika i nas samih mora biti na prvome mjestu“, rekla je 24-godišnja Marina Castaño, čiji roditelji drže dva kafića u središtu grada. Stanovnici su naveli da je na rubnim dijelovima grada stanje i dalje napeto. Djelatnik centra za prihvat migranata rekao je da je ustanova puna i da više ne može primati ljude, procijenivši da se u enklavi još nalaze tisuće migranata. Vlasnik trgovine Tito rekao je da je nagli dolazak tolikog broja ljudi izazvao strah, ali i suosjećanje među stanovništvom.

„Osjećate se preplavljeno i istodobno bespomoćno. Ti mladi ljudi potpuno su iskorišteni. Koriste ih kao sredstvo za političko trgovanje“, rekao je. Među onima koji ne namjeravaju odustati je i 43-godišnji Mohamed Ahmed iz Sudana. Ispričao je da ga je kamion dovezao blizu granice, nakon čega je četiri sata plivao do Ceute. Tvrdi da im policija ne dopušta nastavak puta prema prihvatnom centru, ali se unatoč tome ne želi vratiti. „Ne vraćam se. Radije ću umrijeti pokušavajući ostati ovdje“, poručio je.