Dijeli se objava dubrovačkog gradonačelnika. Mnoge je izjednačio s Vučićem: 'Pušu u isti rog'

Posljedice incidenta koji se dogodio na obilježavanje Dana srpske kulture samo se nižu. Organizatori ove manifestacije su nakon prosvjeda Torcide i pod pritiskom recentnih događanja otkazali nastupe nekih izvođača. To je izazvalo reakcije mnogih, pa tako i dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića, koji je na svom Facebooku komentirao aktualne događaje u Splitu, spomenuo Pupovca i Srpsko narodno vijeće, a dotaknuo se i Vučića. Njegova objava dogodila se dan nakon govora u Kazalištu Marina Držića u Dubrovniku, kada je istaknuo da 'Hrvatska nije nasljednica ni ustaša ni partizana, te da oni nisu prijatelji hrvatskog naroda'.





'Jedan moj dobar prijatelj komentirao je moj jučerašnji govor, izbrisao je komentar međutim osjećam se dužnim napisati moj odgovor. Njegov komentar nije bio uvredljiv niti na bilo koji način loš. Odlučio se izbrisat ga i to poštujem ali osjećam potrebu napisati odgovor koji sam želio objaviti jer mislim da je važno da se osvijestimo što se događa i kako ništa ali a ma baš ništa nije slučajno.', započeo je Franković pa se dotaknuo Jugoslavije 'Na događanja od prije par dana u Splitu postavlja se pitanje zašto prošle godine nitko nije reagirao kada se Splitom vijorila jugoslavenska zastava i pjevalo “Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo”? Kako to da nikome nije smetalo što je Seka Aleksić 23. 11. 2024. nastupala u Splitu samo nekoliko dana nakon obilježavanja pada Vukovara, grada-heroja? Nikoga ja nisam nazvao huliganima ni crnokošuljašima poslušajte što sam rekao. Rekao sam da smo baštinici branitelja iz Domovinskog rata, a ne onih iz Drugog svjetskog rata ni jednih ni drugih. Naš temelj je Domovinski rat i sveta krv hrvatskih branitelja.', dodao je.

Osim toga, nastavio je objavu i problematičnim uzvikom, a dotaknuo se i Pupovca 'I ja sam, kao i ti, kao i svi pravi domoljubi, uvijek bio ZA DOM SPREMAN, ali ne za Hitlera, ne za Pavelića i ne za Tita, nego za Domovinu stvorenu krvlju 1991. godine. Ovo što izvode Pupovac i Srpsko narodno vijeće su namjerne provokacije na koje su, nažalost, neki nasjeli. Žele da se događaji i revolucija s ulica Beograda i Novog Sada preliju kod nas. I zato sam reagirao. Ne da ne podržavam aktivnosti koje Pupovac i ekipa rade nego smatram da je žurno potrebno propitati od kud im pravo pozivati na tribinu u Zagreb ljude koji su veličali i dalje veličaju veliku Srbiju. Nemojmo nasjedati kao guske u magli ali nemojmo ni zaspati na straži. Na institucijama je da kažu da Veliko Srpske ideje u Hrvatskoj tko god ih organizirao ovdje nemaju mjesta a oni koji šire takvu propagandu za to trebaju odgovarati.', napisao je Franković.

Nije izostavio ni Thompsonov koncert: 'Volimo domovinu, poštujmo je i čuvajmo je mudro, te znajmo prepoznati bitno od nebitnog. Teško se pojedinci mire s velebnim koncertima Thompsona — od Imotskog, preko Dubrovnika i Hipodroma, pa sada diljem Hrvatske. Smeta im “Bojna Čavoglave” i njezin integralni dio “Za dom spremni”. Nazivaju hrvatske domoljube ustašama isto su to radili 1991. godine kada su nas napadali, a mi to nismo. Mi smo domoljubi koji vole svoju domovinu. I ponavljam sve što rade, ne rade slučajno. Jer MOŽEMO, Vučić i Pupovac pušu u isti rog. Ne dajmo da nas zavedu a ni zavade.', završio je.