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GRANIČNI PRIJELAZ NA KONAVLIMA

Plenković o kolapsu na granici: Velik je broj ljudi, apeliram na strpljenje

Zagreb: Potpisan sporazum o izgradnji tvornice streljiva malog kalibra u Hrvatskoj
Marko Seper/PIXSELL
VL
Autor
Lucija Vujnović ;Marina Hudoletnjak;Miroslav Edvin Habek / Hina
02.08.2026.
u 22:56
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Na novinarski upit o predstojećoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu i hoće li se vidjeti s predsjednikom Zoranom Milanovićem, premijer Plenković je kazao kako je program već predviđen i usuglašen, istaknuvši i kako je potpredsjednik Vlade Tomo Medved već godinama predsjednik organizacijskog odbora.

Premijer Andrej Plenković rekao je kako se prometni kolaps na graničnom prijelazu u Konavlima dogodio zbog velikog broja turista koji su krenuli tim putem, ali je ocijenio i kako novi sustav Entry/Exit također donekle usporava situaciju te apelirao na strpljenje. Plenković je u nedjelju sudjelovao na proslavi Gospe od Anđela u Imotskom, nakon čega su ga novinari upitali o gužvama na prometnicama prema obali, pri čemu su na graničnom prijelazu Karasovići zabilježena višesatna čekanja.

"U Bavarskoj su završile školske obveze, krenuli su praznici u nama najbližoj velikoj njemačkoj zemlji, otuda je i ovako veliki broj ljudi. Ovo što se dogodilo prema Crnoj Gori, mahom su albanski državljani koji žive i rade u zapadnoj Europi, a koji su krenuli ovim putem i koji im je najkraći", pojasnio je premijer. U svakom slučaju trebamo riješiti brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa, pa i dalje prema granici s Crnom Gorom, međutim, dodao je, "očito je i da ovaj novi sustav Entry/Exit donekle usporava situaciju". 

"Ako imate političko nastojanje, pa i konsenzus, da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, a to znači da svi ulaze u veliki zajednički kompjutorski sustav. Onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve", naveo je Plenković. Pri tome je apelirao na sve za strpljenje, izrazivši uvjerenje da će se to brzo normalizirati kada prođe vikend. 

Na novinarski upit o predstojećoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu i hoće li se vidjeti s predsjednikom Zoranom Milanovićem, premijer Plenković je kazao kako je program već predviđen i usuglašen, istaknuvši i kako je potpredsjednik Vlade Tomo Medved već godinama predsjednik organizacijskog odbora.

"Imali smo zadnji brifing nakon sjednice Vlade u četvrtak i očekujem da sve bude dostojanstveno, upravo s emocijama i evociranjem svega onoga što su hrvatski branitelji učinili za Hrvatsku, slobodu, demokraciju u Domovinskom vratu i te dvije veličanstvene pobjede - Bljesak i Oluja kao kruna 1995. godine kada je Hrvatska stvorila sve pretpostavke da spoji svoj sjever i jug i s mirnom reintegracijom zaokruži svoj teritorijalni integritet", kazao je Plenković.

Zaključio je i kako su to "nezaboravni, jedinstveni i, u povijesnom smislu, fascinantni trenuci hrvatskog naroda" te da se zato dostojanstveno obilježavaju. Premijer se osvrnuo i na kreditni rejting Hrvatske, istaknuvši da je agencija Fitch u petak potvrdila investicijski kreditni rejting Hrvatske na razini "A–" sa stabilnim izgledima.

"To je jako dobro. To znači da smo na neki način doveli Hrvatsku u standard investicijsko-kreditnog rejtinga. Prije desetak godina to je bilo gotovo nezamislivo", kazao je premijer. Dodao je i kako smo "prošli pet i pol stupnjeva" u ovih nekoliko godina i to, kako je kazao, odgovornom fiskalnom politikom, kontinuiranim, snažnim rastom i rastom u odnosu na druge zemlje "koji je itekako pozdravljen".

Također je ukazao na trend smanjenja mjesečne stope inflacije, izrazivši nadu da će se taj trend i nastaviti. "Naravno, ključni uzrok tome je cijena energenata na svjetskom tržištu. Ukoliko se dogodi da je Hormuški tjesnac prohodan i da burze više neće ovako volatilno reagirati na cijene nafte, plina i naftnih derivata, onda možemo očekivati stabiliziranje situacije prema kraju ove 2026.", kazao je Plenković.
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Ključne riječi
kolone gužva granica Konavle Andrej Plenković

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