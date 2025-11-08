Vučić majci poginulog mladića: 'Spreman sam razgovarati, ali pod jednim uvjetom'

Godinu dana nakon tragičnog urušavanja nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, koje je 1.studenog 2024. godine odnijelo 16 života, sjećanja i zahtjevi za pravdom i dalje odjekuju u Srbiji. Dijana Hrka, majka jednog od poginulih mladića,Stefana Hrke, već tjednima štrajka glađu ispred Skupštine Srbije, tražeći odgovornost i istinu o nesreći. Hrka je pozvala predsjednika Aleksandra Vučića da osobno razgovara s njom pred okupljenim građanima. 'Spremna sam razgovarati, ali pod jednim uvjetom da predsjednik preuzme odgovornost i suoči se s pitanjima koja narod očekuje', rekla je majka u intervjuima za medije. Vučić je reagirao otvoreno, naglasivši da je spreman na razgovor, ali pod uvjetom da to bude u okvirima službenih institucija, prenosi N1.

Nesreća u Novom Sadu izazvala je šok u cijeloj zemlji. Nadstrešnica se srušila u 11:52 sati na glavnoj željezničkoj stanici, a istraga je dovela do optužnice protiv 13 osoba. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu i dalje vodi istragu, a slučaj izaziva pitanja o sigurnosti infrastrukture i odgovornosti nadležnih tijela. Osim zahtjeva za istinu o nesreći, Hrka je istaknula i političke zahtjeve: puštanje na slobodu svih studenata uhićenih tijekom protuvladinih prosvjeda te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Njena prosvjedna akcija postala je simbol građanskog nezadovoljstva i snažnog poziva na odgovornost vlasti. Iako je predsjednik Vučić izrazio spremnost na razgovor, majka Hrka ostaje skeptična. 'Uvjerena sam da neće doći jer nema petlju', izjavila je, naglašavajući kako očekuje stvarnu promjenu i transparentnost u radu institucija.