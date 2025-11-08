Naši Portali
DANIMA ŠTRAJKA GLAĐU

Vučić majci poginulog mladića: 'Spreman sam razgovarati, ali pod jednim uvjetom'

Beograd: Srednjoškolci, studenti i građani došli su pružiti podršku Dijani Hrki te su održali 16 minuta šutnje ispred Skupštine Srbije
Foto: S.S.
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
08.11.2025.
u 22:18

Osim zahtjeva za istinu o nesreći, Hrka je istaknula i političke zahtjeve: puštanje na slobodu svih studenata uhićenih tijekom protuvladinih prosvjeda te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora

Godinu dana nakon tragičnog urušavanja nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, koje je 1.studenog 2024. godine odnijelo 16 života, sjećanja i zahtjevi za pravdom i dalje odjekuju u Srbiji. Dijana Hrka, majka jednog od poginulih mladića,Stefana Hrke, već tjednima štrajka glađu ispred Skupštine Srbije, tražeći odgovornost i istinu o nesreći. Hrka je pozvala predsjednika Aleksandra Vučića da osobno razgovara s njom pred okupljenim građanima. 'Spremna sam razgovarati, ali pod jednim uvjetom da predsjednik preuzme odgovornost i suoči se s pitanjima koja narod očekuje', rekla je majka u intervjuima za medije. Vučić je reagirao otvoreno, naglasivši da je spreman na razgovor, ali pod uvjetom da to bude u okvirima službenih institucija, prenosi N1.

Nesreća u Novom Sadu izazvala je šok u cijeloj zemlji. Nadstrešnica se srušila u 11:52 sati na glavnoj željezničkoj stanici, a istraga je dovela do optužnice protiv 13 osoba. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu i dalje vodi istragu, a slučaj izaziva pitanja o sigurnosti infrastrukture i odgovornosti nadležnih tijela. Osim zahtjeva za istinu o nesreći, Hrka je istaknula i političke zahtjeve: puštanje na slobodu svih studenata uhićenih tijekom protuvladinih prosvjeda te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Njena prosvjedna akcija postala je simbol građanskog nezadovoljstva i snažnog poziva na odgovornost vlasti. Iako je predsjednik Vučić izrazio spremnost na razgovor, majka Hrka ostaje skeptična. 'Uvjerena sam da neće doći jer nema petlju', izjavila je, naglašavajući kako očekuje stvarnu promjenu i transparentnost u radu institucija. 

Fotoreporter o požaru u Tuzli: 'Vatrogasci i policajci kašlju i povraćaju. Ljudi traže članove obitelji, stižu tužne vijesti...'
Beograd: Srednjoškolci, studenti i građani došli su pružiti podršku Dijani Hrki te su održali 16 minuta šutnje ispred Skupštine Srbije
1/7
Ključne riječi
Dijana Hrka Srbija prosvjedi Aleksandar Vučić

RAZGOVOR U WASHINGTONU

Trump Orbánu dopustio uvoz ruskih energenata, ali uz cijenu

Dogovoreno je da će American Airlines nastaviti sezonske letove između Philadelphije i Budimpešte, a Mađarskoj je u potpunosti obnovljen status u američkom programu ukidanja viza. Dogovorena je i vojna suradnja. Mađarska će od Sjedinjenih Država kupiti oružje i opremu u vrijednosti 700 milijuna dolara, a ojačat će i američko-mađarska akademska suradnja i razmjena, s obzirom na to da će Mađarska uplatiti milijun dolara za projekt istraživanja etične upotrebe umjetne inteligencije između američkog Katoličkog sveučilišta i Mađarskog katoličkog sveučilišta Pazmany Peter

