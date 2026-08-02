Plenković: Hrvatska čvrsto štiti granice i odgovorna je članica Schengena

Hrvatska radi nacionalnih i europskih interesa čvrsto štiti svoje granice i odgovorna je članica šengenskog prostora, rekao je u nedjelju premijer Andrej Plenković u Imotskom, ocijenivši dobrim da su gotovo svi nezakoniti migranti u Ceutu pod španjolskom vlašću vraćeni u Maroko. Hrvatska je jedna od 22 zemlje koje su poslale pismo predsjedniku Europskog vijeća i predsjednici Komisije u kojoj izražavaju zabrinutost zbog masovnog ulaska u španjolski grad Ceutu na afričkom teritoriju ovog tjedna. "Što se tiče pisma koje smo nas čak 22 od 27 čelnika država članica Europske unije uputili predsjedniku Europskog vijeća i predsjednici Komisije, ono je prije svega iskaz zabrinutosti za ovo što se dogodilo", rekao je Plenković u Imotskom odgovarajući na pitanje novinara na proslavi svetkovine Gospe od Anđela.

"Dakle već dugi niz godina nismo imali tako masovan prijelaz granice, fizički istina na afričkom kontinentu, jer Ceuta je dio španjolskog teritorija praktički s marokanske strane, i naravno da je ova reakcija španjolske policije, gdje je gotovo praktički 95 posto ljudi vraćeno, pozdravljena", naglasio je.

“Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine, stoga smo svi osnažili svoje granice”, rekao je premijer dodajući da su znatno smanjeni i pokušaji prelaska hrvatskih granica “prije svega zbog odvraćajućeg djelovanja hrvatske policije”. Premijer je mislio na 2015. godinu, kada je više od milijun ljudi, uglavnom bježeći od rata u Siriji, ali i šire, stiglo na europski kontinent. “Dakle ovo je pismo očekivan i ozbiljan signal zabrinutosti”, poručio je Plenković, izrazivši nadu da se ovo sa Španjolskom neće ponoviti.

Vlasti Ceute, toga autonomnog grada, procjenjuju da je prošlog tjedna oko 60.000 osoba nezakonito ušlo na njihov teritorij, a tijekom petka više od 48.000 osoba vraćeno je u Maroko nakon što su Madrid i Rabat postigli dogovor o hitnoj repatrijaciji migranata. Broj poginulih u pokušaju da morskim putem stignu do španjolskog teritorija dosegao je 67.

Italija je u petak izjavila da na mjesec dana obustavlja šengenski sporazum Europske unije sa Španjolskom o slobodnoj granici kao odgovor na masovni prelazak te granice, prenio je Reuters. “Normalno je da talijanska vlada reagira upravo na ovaj način jer je to u konačnici bio jedan i od elemenata programa Giorgie Meloni i njene stranke”, ocijenio je predsjednik Vlade.

Međutim, talijanska je vlada izjavila da mjera neće utjecati na španjolske ili druge građane EU koji putuju u Italiju, već će umjesto toga uključivati ​​ciljane provjere državljana izvan EU koji dolaze iz Španjolske zrakom ili morem. “Italija je godinama kroz tu srednju mediteransku rutu izrazito bila izložena nezakonitim migracijama. To je jedna od tema koja je utjecala na političke stranke, ali uopće ozračje u zapadnoj Europi”, rekao je premijer.

Premijer je u reakciji napomenuo i da je Italija takav potez povukla i prije nekoliko godina prema Sloveniji, koja je isti odgovor imala i prema Hrvatskoj, što je onda novi premijer Janez Janša ukinuo. Hrvatska jedino s Mađarskom nije imala takve međusobne reakcije, podsjetio je. “Kad je Janez Janša postao premijer, mi smo se baš vidjeli u Crnoj Gori u Tivtu i ja sam mu tada rekao da bi bilo odlično da Slovenija ukine ta ograničenja koja su bila. On je to napravio sutradan”, rekao je i dodao da se “što se nas tiče tu nema neke promjene”.