FOTO Apokalipsa u Grčkoj: Golemi požari uništavaju sve što im je na putu

Stotine vatrogasaca danima se bori s požarima u Grčkoj.
Stotine vatrogasaca danima se bori s požarima u Grčkoj.
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Vatra nastavlja gutati grčke šume i domove, a jak vjetar otvara nova požarišta. 
Vatra nastavlja gutati grčke šume i domove, a jak vjetar otvara nova požarišta. 
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Više od 500 vatrogasaca bori se s plamenom koji bijesni u regijama Atika i Beocija i približava se Ateni.
Više od 500 vatrogasaca bori se s plamenom koji bijesni u regijama Atika i Beocija i približava se Ateni.
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Zadnja dva dana, unatoč vrlo jakom vjetru, nastoje spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Germeno, smješteno oko 70 kilometara sjeverozapadno od Atene.
Zadnja dva dana, unatoč vrlo jakom vjetru, nastoje spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Germeno, smješteno oko 70 kilometara sjeverozapadno od Atene.
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Na tom je području jučer bilo raspoređeno više od 300 vatrogasaca. "Zbog vjetra u Porto Germenu postoje tri različite požarne fronte", rekao je za javnu TV ERT Yiannis Artopios, zamjenik glasnogovornika vatrogasne službe. Za odlazak na to područje dopuštenje je dobilo gotovo 30 zrakoplova, no jučer nisu uspjeli intervenirati zbog vjetra. "Objektivno, ovo je vrlo težak dan", rekao je.
Na tom je području jučer bilo raspoređeno više od 300 vatrogasaca. "Zbog vjetra u Porto Germenu postoje tri različite požarne fronte", rekao je za javnu TV ERT Yiannis Artopios, zamjenik glasnogovornika vatrogasne službe. Za odlazak na to područje dopuštenje je dobilo gotovo 30 zrakoplova, no jučer nisu uspjeli intervenirati zbog vjetra. "Objektivno, ovo je vrlo težak dan", rekao je.
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Danas su se, pak, dva vatrogasna helikoptera sudarila  dok su njihove posade pomagale da se pod kontrolu stavi golemi požar koji je sjeverozapadno od Atene uništio više od stotinu domova, a još jedan novi požar na evakuaciju je prisilio stanovništvo i turiste otoka Kefalonije.
Danas su se, pak, dva vatrogasna helikoptera sudarila  dok su njihove posade pomagale da se pod kontrolu stavi golemi požar koji je sjeverozapadno od Atene uništio više od stotinu domova, a još jedan novi požar na evakuaciju je prisilio stanovništvo i turiste otoka Kefalonije.
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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OGLAS
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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OGLAS
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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OGLAS
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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OGLAS
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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OGLAS
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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OGLAS
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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OGLAS
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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OGLAS
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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OGLAS
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
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Foto: Socrates Baltagiannis/DPA
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Foto: Socrates Baltagiannis/DPA
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Foto: Socrates Baltagiannis/DPA
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