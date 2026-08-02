FOTO Apokalipsa u Grčkoj: Golemi požari uništavaju sve što im je na putu

Na tom je području jučer bilo raspoređeno više od 300 vatrogasaca. "Zbog vjetra u Porto Germenu postoje tri različite požarne fronte", rekao je za javnu TV ERT Yiannis Artopios, zamjenik glasnogovornika vatrogasne službe. Za odlazak na to područje dopuštenje je dobilo gotovo 30 zrakoplova, no jučer nisu uspjeli intervenirati zbog vjetra. "Objektivno, ovo je vrlo težak dan", rekao je.
Danas su se, pak, dva vatrogasna helikoptera sudarila dok su njihove posade pomagale da se pod kontrolu stavi golemi požar koji je sjeverozapadno od Atene uništio više od stotinu domova, a još jedan novi požar na evakuaciju je prisilio stanovništvo i turiste otoka Kefalonije.