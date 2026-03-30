lokalni izbori u srbiji

Vučić proglasio pobjedu, pa poručio: 'Uhvaćeni su svi telefoni i vjerujem da će ti ljudi biti uhićeni'

U Beogradskoj Areni održan je skup Srpske napredne stranke "Srbija - naša obitelj"
Antonio Ahel
VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
30.03.2026.
u 06:40

Vučiću bliski mediji u cjelodnevnim izvješćima govorili su o "torturi blokadera" - kako vladajući nazivaju studentski pokret i oporbene liste, a promatrači oporbe, studentskog pokreta i NVO optuživali su vladajuće da, u sprezi s policijom, zastrašuju građane i stvaraju neregularne izbore za normalan izborni proces.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, nositelj liste vladajuće Srpske napredne stranke, proglasio je u nedjelju navečer pobjedu koalicije predvođene SNS-om u svih 10 općina i gradova na lokalnim izborima održanim tijekom dana, praćenim incidentima, tučnjavom i nepravilnostima na koje su ukazali oporba i studentski pokret. Vučić, čije su ime "Aleksandar Vučić - Srbija, naša obitelj" nosile sve lokalne izborne liste, u sjedištu SNS-a pred novinarima, na temelju preliminarnih stranačkih rezultata, proglasio "pobjedu s 10:0" nad oporbom i studentskim listama. Najneizvjesniji rezultati su, dodao je, bili u vojvođanskoj općini Kula, ali da je SNS pobijedio s 530 glasova razlike.

Izbori su održani u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci, a pravo glasa imalo je nešto manje od 250.000 tisuća birača. Vučiću bliski mediji u cjelodnevnim izvješćima govorili su o "torturi blokadera" - kako vladajući nazivaju studentski pokret i oporbene liste, a promatrači oporbe, studentskog pokreta i NVO optuživali su vladajuće da, u sprezi s policijom, zastrašuju građane i stvaraju neregularne izbore za normalan izborni proces.

Prema izvješćima neovisnih promatrača i oporbenih lista, izborni dan obilježili su brojni incidenti i nepravilnosti, a glasanje je u većini mjesta praćeno fizičkim obračunima, napadima na građane, aktiviste i novinare. Sukobi su registrirani u Boru, Bajinoj Bašti, Kuli.

Prijavljene su brojne nepravilnosti - od tzv. "bugarskog voza" do fotografiranja izbornih listića i pritiska na birače. Hvala Srbiji na ogromnom povjerenju, rekao je Vučić, navodeći rezultate izbora, i ustvrdio da, prema najnovijim istraživanjima, SNS u posljednjih šest godina "stoji najbolje".

Navodeći današnje rezultate izbora Vučić je rekao da je u Boru ostvarena pobjeda s oko 1.900 glasova prednosti SNS-a, u Aranđelovcu s 52,96 posto, u Bajinoj Bašti 53,49 posto, u Kladovu je SNS na 71,98 posto. Lista ujedinjena oko SNS-a u Lučanima je osvojila oko 63,78 posto glasova, u Majdanpeku 65,64 posto, a u Sevojnu 51,48 posto, dok je u Smederevskoj Palanci SNS osvojio oko 58 posto glasova.

Prema usporednoj analizi koju su večeras objavili pojedini mediji, u usporedbi s rezultatima prethodnih lokalnih izbora lista Srpske napredne stranke u većini sredina ostvarila rast podrške u odnosu na izbore 2022. godine Najveći rast podrške SNS zabilježen je u Kladovu, Boru, Majdanpeku i Aranđelovcu, dok je naprednjacima podrška pala u Smederevskoj Palanci, Knjaževcu i Kuli.

Policija je upala u stranačke prostorije oporbenog Narodnog pokreta Srbije (NPS), što su druge parlamentarne oporbene stranke osudile. U početku razlog upada policije nije bio poznat, a predsjednik NPS Miroslav Aleksić citirao je objašnjenje koje su dobili da je u tijeku "policijsko postupanje prema osobama zatečenim u ovim prostorijama". Vučić je kasnije novinarima rekao kako se dužnosnike NPS-a sumnjiči da su "pozivali ljude po Srbiji i tražili da ne glasaju za listu broj jedan".

"Uhvaćeni su svi telefoni i vjerujem da će ti ljudi biti uhićeni", ustvrdio je Vučić.

KP
Karlovacko pivo
07:54 30.03.2026.

To sam i očekivao neka im je sa srećom da za dvadesetak godina dođu u EU

NE
nemanatrag
07:42 30.03.2026.

"Bugarski voz",duple izborne liste, sileđije sa fantomkama, plaćanje za glasanje, policija koja štiti lažiranje izbora...i kako nećeš pobijediti u toj komediji!?

HO
homofobic
07:35 30.03.2026.

Pitam se zasto je Vucic cekao s proglasenjem ozborne pobjede do danas! Mogao je skratiti nervozu mnogima jos u cetvrtak pa bi ljudi isli na skijanje smireni!

