Zaoštrava se situacija: Batinaši s fantomkama, krađa zapisnika na biračkom mjestu, policija razdvaja građane

Birališta u 10 srbijanskih općina i gradova zatvorena su u nedjelju u 20 sati nakon lokalnih izbora koje su tijekom dana u većini mjesta pratili brojni incidenti, tučnjave i nepravilnosti na što su ukazivali promatrači, dok su vladajući optuživali političke protivnike za nasilje. Izlaznost na izborima, prema preliminarnim podacima, bila je veća od 50 posto - najviše birača izišlo je u zapadnim općinama Sevojnu (72,1%) i Lučanima (71 %), u Kuli na sjeveru Vojvodine (67,64%), dok je odaziv u Kladovu na istoku zemlje bio nešto više od 50 posto.

Glasanje na izborima proteklo je uz brojne prijavljene nepravilnosti u većini mjesta, česte tučnjave i fizičke obračune, desetke ozlijeđenih građana, aktivista i novinara. Najviše sukoba bilo je u Boru, na istoku Srbije, te u u Bajinoj Bašti na zapadu, i u vojvođanskom gradu Kula, gdje je uoči zatvaranja birališta kordon policije razdvajao pristaše SNS-a s jedne i oporbe i studenata s druge strane. Policija je prije zatvaranja birališta bila raspoređena i u Aranđelovcu.

Pravo glasa imalo je nešto manje od 250.000 birača. Glasalo se u Aranđelovcu, Smederevskoj Palanci, Lučanima, Knjaževcu, Sevojnu, Boru, Bajinoj Bašti, Kuli, Majdanpeku, Kladovu. U svim tim mjestima nakon posljednjih izbora 2022. godine trenutno je na vlasti koalicija predvođena vladajućom Srpskom naprednom strankom.

Glas mladih općine Kula javljaju da je biračko mesto broj 19, Železnička 4 Crvenka, opkoljeno sa oko 200 ljudi koji su u automobilima bez tablica sa fantomkama. "U automobilima su uočene baklje i palice. Građani ispred ovog biračkog mjesta se ne osjećaju sigurno, a samim tim ni članovi biračkog odbora što automatski ugrožava i birački materijal". Studenti u blokadi javljaju kako je na jednom biračkom mjestu u Aranđelovcu ukraden zapisnik, javlja Nova.rs.

Policija u Kuli kreće na goloruk narod !!! — Mirko Topalovic official (@mirkotopalovic7) March 29, 2026

Mediji bliski predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u iščekivanju rezultata, najavili su da će se on kasnije večeras obratiti iz sjedišta stranke, objavljujući u međuvremenu preliminarne rezultate uz tvrdnje da je lista SNS "Aleksandar Vučić - Srbija, naša obitelj", pred "uvjerljivom pobjedom".

Današnji lokalni izbori najavljivani su i kao test rejtinga Vučića i SNS-a, te oporbenih opcija, poslije prošlogodišnjih masovnih protuvladinih prosvjeda, više od godinu dana nakon nesreće u Novom Sadu kada je na željezničkom kolodvoru u padu nadstrešnice poginulo 16 ljudi.