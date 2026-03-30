SKUPO GORIVO U NJEMAČKOJ

Očaj vlasnika benzinske, zarada im je smiješna nakon rasta cijena: 'Time ne mogu pokriti ni fiksne troškove'

Gorivo od danas drastično jeftinije, litra benzina manje od 10 kuna
30.03.2026.
u 07:32

Samo 1.000 do 1.500 litara goriva dnevno proda jedna benzinska postaja u bavarsko-austrijskom graničnom području. U jeku trenutne krize, dobiti uopće nema.

Dok su hrana i pivo u pravilu jeftiniji u Njemačkoj, gorivo i duhan su povoljniji u Austriji. Prelazak granice radi kupovine uobičajena je svakodnevica u dijelovima Gornje Austrije i Salzburga, ali to ozbiljno pogađa određene tvrtke. To se posebno osjeti nakon najnovije eksplozije cijena goriva. Dvije zemlje imaju potpuno različite porezne sustave: dok su u Austriji veći porezi vezani uz samo vozilo, u Njemačkoj se država više naplaćuje kroz gorivo. Zbog toga su benzin i dizel u Njemačkoj trenutno i do 20 centi skuplji nego u susjedstvu, piše Fenix-magazin.

Ušteda od 20 eura po tanku

U bavarskom mjestu Bad Füssing zbog toga gotovo nitko više ne toči gorivo kod kuće. Uz samo dva kilometra skretanja s puta i odlazak u Austriju, na jednom tanku može se uštedjeti 15 do 20 eura. “Trenutno prodajemo između 1.000 i 1.500 litara goriva na dan. Preračunato u prosječnu veličinu spremnika automobila, to je tek 20 do 30 vozila”, izvještava vlasnik postaje Karl Augenstein za list “Zeit”. Unatoč tome, kaže da ima razumijevanja za ljude koji odlaze preko granice.

Rad postaje odavno više nije rentabilan, ali riječ je o obiteljskom poslu: otac ga je osnovao 1984. godine, to je mirovina njegove majke, a u trgovini se izmjenjuju on i sestra. “Vodimo i radionicu, pa tako nekako krpamo loše brojke.” Osim toga, postaja ne kupuje gorivo sama, već radi na proviziju.

Pad prometa od 80 %

Promet je samo od izbijanja rata u Iranu pao za 70 do 80 posto. “Time ne mogu pokriti ni fiksne troškove.” Mnogi vozači misle da benzinske postaje trenutno zgrću bogatstvo, ali svu dobit uzimaju veliki naftni koncerni. “Koncerni koriste svaku priliku, svaki geopolitički događaj i svaku krizu kako bi sugerirali umjetnu nestašicu.” Karl Augenstein, vlasnik postaje u Bavarskoj

“Kao vlasnici postaje u graničnom području, mi imamo fiksnu zaradu po litri benzina – ona se kreće oko jednog centa. Bez obzira košta li litra 1,50 ili 1,70 eura, naša marža ostaje ista”, objašnjava Augenstein.

FOTO Prekinuta Velika Nagrada Zadra, automobil se zaletio se u ljude
Gorivo od danas drastično jeftinije, litra benzina manje od 10 kuna
1/16
