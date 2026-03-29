NAKON GODINA SUKOBA

Moći će izdržati još samo dva mjeseca? Ukrajina na rubu velikog problema

FILE PHOTO: Ukrainian servicemen fire a howitzer towards Russian troops near the frontline town of Pokrovsk
1/5
Dora Taslak
29.03.2026.
u 23:26

Njezin problem dolazi u vrijeme kada Rusija sve više profitira od nafte, nakon izbijanja rata na Bliskom istoku

Ratu u Ukrajini, koji traje već više od četiri godine, ne nazire se kraj jer se na pregovorima ne može postići dogovor s kojim bi sve strane bile zadovoljne. Ključni problem i dalje je pitanje teritorija, a Ukrajina uz to želi znati koja će sigurnosna jamstva imati jednom kada aktualni sukob završi. No, s obzirom na to da se ne zna do kada će rat trajati, za njega je potrebno osigurati i znatna financijska sredstva. Ukrajina bi s time mogla imati problema, posebice nakon što je mađarski premijer Viktor Orbán blokirao dodatni zajam Europske unije Ukrajini od 90 milijardi eura.

Prema podacima Bloomberga, Ukrajina bi mogla ostati bez novca za financiranje svoje obrane već za dva mjeseca. Kijev trenutno ima dovoljno sredstava samo do lipnja, prema procjenama dužnosnika koji su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti informacija. Naime, podrška zapadnih saveznika bila je ključna za održavanje Ukrajine tijekom više od četiri godine ruske invazije. Zbog toga je mađarska blokada napravila dodatni pritisak.  

Do blokade je, naime, došlo usred rastućih napetosti između Mađarske i Ukrajine. Sve je eskaliralo u jeku predizborne kampanje u Mađarskoj, uoči parlamentarnih izbora u travnju na kojima premijeru Viktoru Orbánu prijeti poraz. Orbán je, s obzirom na to, posljednjih tjedana dodatno zaoštrio svoju retoriku prema Bruxellesu i Ukrajini, uoči dana odluke 12. travnja. Njega, inače, mnogi smatraju najprijateljskijim čelnikom prema Kremlju u Europskoj uniji. On je više puta kritizirao i ometao pomoć Kijevu dok je produbljivao ekonomske veze s Moskvom. 

Okidač za najnoviji krug napetosti s Kijevom bila je ukrajinska tvrdnja da će trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda kojim se doprema ruska nafta u Mađarsku, a koji je navodno oštećen u ruskom napadu dronom. Kao odgovor, mađarski premijer blokirao je daljnje sankcije EU Rusiji te dodatni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura. Nakon toga, Mađarska je zaplijenila dva oklopna vozila u vlasništvu Oschadbanke, ukrajinske državne štedionice, i uhitila sedam Ukrajinaca koji su ih pratili. Konvoj je prevozio desetke milijuna eura u gotovini i zlatne poluge iz Beča u Kijev, a Budimpešta je sugerirala da je riječ o pranju novca.

Nakon blokade, europski dužnosnici istakli su kako će pronaći način kako da Ukrajina dobije novac koji joj je prijeko potreban. No, njezin problem dolazi u vrijeme kada Rusija sve više profitira od nafte, nakon izbijanja rata na Bliskom istoku. Uz to, taj sukob sve više zaokuplja SAD i tamošnjeg čelnika Donalda Trump. Pojavile su se i informacije kako SAD razmatra preusmjeravanje naoružanja, prvotno namijenjenog Ukrajini, prema Bliskom istoku.

NI
nikola1975
23:35 29.03.2026.

Naročito profitiraju kada im je 50% izvoza nafte fizički onemogućeno

HO
homofobic
23:55 29.03.2026.

Bjedno bi bilo kada Europa ne bi znala kako zaobici orbanovo sabotiranje! ruSSija jos dosta vremena nece vidjeti koristi od toga sto im je Trump dozvolio unovciti (???) naftu koja je vec na moru ali ne i vise!!! Zapravo ne bih se cudio da ih Trump nasanjka jer on je stari lisac. Mozda im je dozvolio i s p o r u c i t i naftu ali im nece dozvoliti ubrati pare nego ce ih negdje blokirati!

RE
realisticki
23:44 29.03.2026.

Zelenski trenutno honorarno trguje i savjetuje na Bliskom Istoku, a te države dobro plaćaju. Pitanje je samo koliko od toga će ostati njemu a koliko će dobiti ukrajinski narod.

