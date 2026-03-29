Netanyahu naredio vojsci širenje operacija u Libanonu: 'Želimo odmaknuti paljbu od naše granice'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u nedjelju da je naredio vojsci da dodatno proširi svoje operacije u južnom Libanonu, navodeći kao razlog nastavak raketne paljbe Hezbolaha. Izrael je prošli tjedan rekao da proširuje "tampon zonu" do rijeke Litani. Nije bilo odmah jasno misli li Netanyahu na to područje ili na zauzimanje dodatnog teritorija.

"Sada sam naredio daljnje proširenje postojeće sigurnosne zone kako bi se napokon odvratila prijetnja invazije i odmaknula protutenkovska paljba od naše granice", rekao je Netanyahu u video izjavi iz Izraelskog sjevernog zapovjedništva. Njegov ured odbio je otkriti druge detalje, dok sigurnosni kabinet nije još raspravljao o tome.

Prošli tjedan, ministar obrane Israel Katz rekao je da će izraelske snage "kontrolirati preostale mostove i sigurnosne zone do rijeke Litani", koja se ulijeva u Sredozemno more oko 30 kilometara sjeverno od izraelske granice. Proiranski Hezbolah ispaljuje rakete prema Izraelu otkad su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran.

Više od 400 boraca Hezbolaha ubijeno je otkad je ova oružana skupina počela ispaljivati rakete na Izrael 2. ožujka, rekli su izvori upoznati s brojem poginulih iz redova Hezbolaha. U izraelskim napadima i kopnenim operacijama ubijeno je više od 1100 ljudi u Libanonu, uključujući i djece, žene i medicinsko osoblje, prema libanonskom ministarstvu zdravstva.

Izraelska vojska rekla je da su četiri njezina vojnika ubijena u borbama na jugu Libanona. Netanyahu je rekao da je cilj odluke da učvrsti sigurnosnu poziciju Izraela duž njegove sjeverne granice. "Eliminirali smo tisuće terorista Hezbolaha, a što je najvažnije, eliminirali smo neizmjernu prijetnju od 150.000 projektila i raketa koje su imale nakanu uništiti izraelske gradove", rekao je.

"Međutim, Hezbolah i dalje ima preostale kapacitete za lansiranje raketa na nas... Odlučni smo da iz temelja promijenimo situaciju na sjeveru." Rekao je da Izrael provodi kampanju na više fronti protiv Irana i njegovih saveznika, uključujući Hezbolah i palestinski Hamas u Gazi, te je dodao da izraelsko djelovanje slabi regionalni utjecaj Irana.