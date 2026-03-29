IZBORI U SRBIJI

'Već smo davno prošli trenutak kada se ovo moglo riješiti mirnim institucionalnim putem'

Srbija: Lokalni izbori u 10 općina i gradova
Foto: M. M./ATAImages
1/4
Autor
Hrvoje Zovko
29.03.2026.
u 19:49

"Ljude su dovodili, davali im novac, a zatim ih organizirano vodili po biračkim mjestima, da sve bude pod kontrolom. U nekoliko navrata to smo barem privremeno zaustavili", kaže Robert Kozma

Demokracije nema u ovoj zemlji, ali bez obzira na izborne nepravilnosti i krađe u režiji Srpske napredne stranke, ljudima je dosta i ne žele više biti oni koji popuštaju. I u ovakvim uvjetima tu smo da pobijedimo naprednjačku vlast i da naš rezultat branimo na ulici“, poručio je Robret Kozma, zastupnik oporbenog Zeleno-levog fronta u Skupštini Srbije, u razgovoru za Večernji list. Kozma je cijeli izborni dan proveo u vojvođanskom gradu Kuli te u mjestima i naseljima koja pripadaju općini Kula, jednoj od deset općina u Srbiji u kojima su se danas održali izbori. Prema informacijama i događajima koji su stizali s terena, izbori su bili sve samo ne regularni.

Naš sugovornik opisuje kako su se odvijale, kako kaže, izborne krađe u režiji predstavnika vlasti - „U Crvenki (grad u općini Kula o.a.) u nekoliko smo prostora, od kafića do privatnih kuća, spriječili pokušaje kupovine glasova. Ljude su dovodili, davali im novac, a zatim ih organizirano vodili po biračkim mjestima, da sve bude pod kontrolom. U nekoliko navrata to smo barem privremeno zaustavili. Policija je bila prisutna samo kako bi zaštitila SNS i one koji su počinili kaznena djela. SNS je u Kulu doveo zaposlenike i funkcionere javnih poduzeća iz drugih vojvođanskih gradova“, ističe oporbeni zastupnik ZLF-a i dodaje:

„Iako smo na kratko spriječili kupovinu glasova, SNS je imao devedesetak takvih mjesta i lako prebaci logistiku na drugo mjesto. Unatoč izbornim nepravilnostima, ljudi žele promjenu, i na izborima i na ulici. Povjerenje u institucionalno rješavanje problema odavno je nestalo.“ Naš sugovornik šalje jasnu poruku: „SNS će u svakom slučaju uvijek proglašavati izbornu pobjedu i mi ćemo se za promjenu morati boriti i na ulici. Već smo davno prošli trenutak kada se ovo moglo riješiti mirnim institucionalnim putem.

Ovaj izborni dan organiziran je s ciljem da se prebrojimo, ali nitko više nema povjerenja da će se situacija riješiti institucionalno. Bez obzira na to, mi smo tu da i u takvim uvjetima pokušamo pobijediti SNS i da taj rezultat branimo i na ulici. Kakav će biti rezultat i hoće li doći do promjena u ovim gradovima, vidjet ćemo. Nije da su ovo sredine u kojima je realno očekivati značajniju promjenu, ali svaki rezultat blizu izjednačenog suštinski je pobjeda građana koji žele promjene“, zaključuje Robert Kozma, zastupnik oporbenog Zeleno-levog fronta u razgovoru za Večernji list. Ovaj izborni dan, bez obzira na večerašnje rezultate, kakvi god oni bili, imat će svoj nastavak.

Aleksandar Vučić Srpska napredna stranka Srbija lokalni izbori izborna krađa

Komentara 1

Pogledaj Sve
JU
Jumbo
20:01 29.03.2026.

Diktatorska posla

