„Demokracije nema u ovoj zemlji, ali bez obzira na izborne nepravilnosti i krađe u režiji Srpske napredne stranke, ljudima je dosta i ne žele više biti oni koji popuštaju. I u ovakvim uvjetima tu smo da pobijedimo naprednjačku vlast i da naš rezultat branimo na ulici“, poručio je Robret Kozma, zastupnik oporbenog Zeleno-levog fronta u Skupštini Srbije, u razgovoru za Večernji list. Kozma je cijeli izborni dan proveo u vojvođanskom gradu Kuli te u mjestima i naseljima koja pripadaju općini Kula, jednoj od deset općina u Srbiji u kojima su se danas održali izbori. Prema informacijama i događajima koji su stizali s terena, izbori su bili sve samo ne regularni.

Naš sugovornik opisuje kako su se odvijale, kako kaže, izborne krađe u režiji predstavnika vlasti - „U Crvenki (grad u općini Kula o.a.) u nekoliko smo prostora, od kafića do privatnih kuća, spriječili pokušaje kupovine glasova. Ljude su dovodili, davali im novac, a zatim ih organizirano vodili po biračkim mjestima, da sve bude pod kontrolom. U nekoliko navrata to smo barem privremeno zaustavili. Policija je bila prisutna samo kako bi zaštitila SNS i one koji su počinili kaznena djela. SNS je u Kulu doveo zaposlenike i funkcionere javnih poduzeća iz drugih vojvođanskih gradova“, ističe oporbeni zastupnik ZLF-a i dodaje:

„Iako smo na kratko spriječili kupovinu glasova, SNS je imao devedesetak takvih mjesta i lako prebaci logistiku na drugo mjesto. Unatoč izbornim nepravilnostima, ljudi žele promjenu, i na izborima i na ulici. Povjerenje u institucionalno rješavanje problema odavno je nestalo.“ Naš sugovornik šalje jasnu poruku: „SNS će u svakom slučaju uvijek proglašavati izbornu pobjedu i mi ćemo se za promjenu morati boriti i na ulici. Već smo davno prošli trenutak kada se ovo moglo riješiti mirnim institucionalnim putem.

Ovaj izborni dan organiziran je s ciljem da se prebrojimo, ali nitko više nema povjerenja da će se situacija riješiti institucionalno. Bez obzira na to, mi smo tu da i u takvim uvjetima pokušamo pobijediti SNS i da taj rezultat branimo i na ulici. Kakav će biti rezultat i hoće li doći do promjena u ovim gradovima, vidjet ćemo. Nije da su ovo sredine u kojima je realno očekivati značajniju promjenu, ali svaki rezultat blizu izjednačenog suštinski je pobjeda građana koji žele promjene“, zaključuje Robert Kozma, zastupnik oporbenog Zeleno-levog fronta u razgovoru za Večernji list. Ovaj izborni dan, bez obzira na večerašnje rezultate, kakvi god oni bili, imat će svoj nastavak.