USPOREDBA S EUROPOM

VIDEO Vučićeva izjava nasmijala regiju: 'Imao sam 16,17 godina. Ostavila me djevojka...'

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
27.01.2026.
u 10:11

"Europa misli da će joj se Amerika vratiti, da je ta ljubav vječna. Nije. Neće se više nikada vratiti", kazao je Vučić u intervjuu za TV Blic.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama i u medijima nakon što je probleme Srbije u procesu pristupanja EU usporedio sa svojim ljubavnim jadima kada je je imao 16,17 godina. U intervjuu za TV Blic Vučić je rekao da Europa, poput njega u mladosti, ne može prihvatiti raskid i još uvijek čeka povratak.

"Ja se sjećam, imao sam 16,17 godina. Ostavila me djevojka. Nisam mogao k sebi doći godinu dana. I dalje, mislim, eto samo čeka  da prođe ta godina dana da bude sa mnom ili ne znam što... Tako i s Europom. Misli da će joj se Amerika vratiti, da je ta ljubav vječna. Nije. Neće se više nikada vratiti, samo im netko to mora objasniti i kazati", rekao je Vučić.

Srbija je kandidat za članstvo u EU od 2012.. Proces stagnira zbog pitanja vladavine prava, Kosova, medijskih sloboda i usklađivanja s vanjskom politikom EU, uključujući sankcije Rusiji. Vlada je nedavno formirala operativni tim za ubrzanje pristupanja, što je Vučić predložio na tematskoj sjednici.

Vučić pobjesnio na Europljane: 'Sjeli mrzitelji Srbije i dogovorili se... Mi ih nismo zvali'
Srbija Aleksandar Vučić

Komentara 6

NE
Neretva1993
10:24 27.01.2026.

Ovi dosijei trebali bi biti kod doktora a ne u javnost iznositi!

Avatar Idler 3
Idler 3
10:25 27.01.2026.

A dotičnik je predsjednik...čiji ?

ZA
Zac6an
10:52 27.01.2026.

Opet o ovom egocentričnom psihopatu?

