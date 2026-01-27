VIDEO Vučićeva izjava nasmijala regiju: 'Imao sam 16,17 godina. Ostavila me djevojka...'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama i u medijima nakon što je probleme Srbije u procesu pristupanja EU usporedio sa svojim ljubavnim jadima kada je je imao 16,17 godina. U intervjuu za TV Blic Vučić je rekao da Europa, poput njega u mladosti, ne može prihvatiti raskid i još uvijek čeka povratak.

"Ja se sjećam, imao sam 16,17 godina. Ostavila me djevojka. Nisam mogao k sebi doći godinu dana. I dalje, mislim, eto samo čeka da prođe ta godina dana da bude sa mnom ili ne znam što... Tako i s Europom. Misli da će joj se Amerika vratiti, da je ta ljubav vječna. Nije. Neće se više nikada vratiti, samo im netko to mora objasniti i kazati", rekao je Vučić.

Srbija je kandidat za članstvo u EU od 2012.. Proces stagnira zbog pitanja vladavine prava, Kosova, medijskih sloboda i usklađivanja s vanjskom politikom EU, uključujući sankcije Rusiji. Vlada je nedavno formirala operativni tim za ubrzanje pristupanja, što je Vučić predložio na tematskoj sjednici.