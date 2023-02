Kurti je bio spreman potpisati, ali Vučić nikada neće prijeći crvenu liniju o kojoj se puno govori

Vidno razočaran i iscrpljen predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je nakon sastanaka pred novinare kazavši kako su dogovoreni novi razgovori u Sjevernoj Makedoniji 18. ožujka, kada će regiju posjetiti Josep Borrell. "Kako god gledali, osnivanje Zajednice srpskih općina je na prvom mjestu i kad se dogovorite oko toga, onda idete dalje", kazao je Vučić ističući kako je premijer Kosova Albin Kurti došao u Bruxelles s namjerom da nešto potpiše, ali da to nije prihvaćeno.

"Do idućih pregovora treba s Lajčakom razgovarati o stvarima za provedbu. Također je bitno da će se u priopćenju EU, ako je tako, to je njihovo priopćenje, spomenuti nužnost provedbe svih dosadašnjih dogovora. Inzistirao sam na ZSO, i europskim predstavnicima. Kurti sada to nije bio spreman prihvatiti, vidjet ćemo hoće li u budućnosti", rekao je Aleksandar Vučić. S druge strane, premijer Kosova Albin Kurti rekao je da je bio spreman potpisati današnji sporazum u Bruxellesu, ali je srpska strana to odbila te ocijenio gubitkom to što u ponedjeljak nije potpisano ništa od onoga što je dogovoreno.

“Vrijeme je da ne dajem dominantna tumačenja baš u trenutku kada tekst mogu čitati svi. To je sporazum koji u potpunosti uspostavlja ravnopravnost stranaka, to je ugovor simetrije, dobrosusjedstva i suradnje u budućnosti, uvijek na demokratski i europski način. Nisam potpisao jer druga strana nije bila voljna potpisati. Izrazio sam spremnost i interes da potpišem ovaj tekst. Ne bi to bio prvi tekst koji su potpisali premijer Kosova i predsjednik Srbije. Današnji pregovori morali su rezultirati potpisanim sporazumom. Implementacijski plan bit će plan kako na terenu pretočiti u realnost dviju država postignuti dogovor prema europskom prijedlogu, koji su ranije pokrenule Francuska i Njemačka , koje su izaslaniku EU pridodate još 9. rujna kada je prijedlog napravljen.. To su sve stvari koje se moraju provesti”, uvjeren je Albin Kurti.

Šef eurodiplomacije Josep Borrell i posebni izaslanik EU-a za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak imali su tijekom dana odvojene razgovore s Vučićem i Kurtijem.

Da su Srbija i Kosovo prihvatili plan za normalizaciju odnosa iza kojeg stoje EU i SAD to bi ujedno značilo i međusobno priznanje, a prema planu, obje države trebali bi međusobno priznati dokumente, pečate, putovnice, osobne iskaznice i nacionalne simbole. Isto tako, Srbija ne bi smjela blokirati članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama i obje strane trebaju razvijati normalne dobrosusjedske odnose na temelju jednakih prava. S druge strane, Kosovo bi trebalo osigurati prikladnu razinu samouprave za srpsku zajednicu, odnosno formiranje Zajednice srpskih općina i formalizirati poseban status Srpske pravoslavne crkve, a obje strane otvorile bi svoja stalna predstavništva u Prištini i u Beogradu.

Vučićeve dvije crvene linije

I prije odlaska u Bruxelles Vučić je više puta istaknuo kako Srbija neće priznati nezavisnost Kosova niti potkopati njegovo članstvo u UN-u, što se navodno spominje u francusko-njemačkom planu koji je predstavljen Vučiću i Kurtiju. Osim toga, kategoričan je stav Beograda da se Zajednica srpskih općina mora formirati prije ulaska u detalje europskog plana za Kosovo i Metohiju, čiji su autori zapravo njemački kancelar Olaf Scholz i francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Srpski politički analitičar i ugledni novinar s više od 40 godina iskustva u srpskim i stranim medijima kao što su Reuters i Sky News, Jakša Šćekić smatra kako Aleksandar Vučić nikada neće prijeći tu crvenu liniju o kojoj se puno govori. "Aleksandar Vučić ima dvije crvene linije za srpsku javnost, nema priznavanja neovisnosti Kosova i nema Kosova u UN-u. Što se tiče članstva Kosova u UN-u, Srbija se o tome ne pita, ali javnost ne zna puno o proceduri, pa se Vučić lako izvlači. Što se tiče priznanja neovisnosti, ono neće biti službeno, barem u bliskoj budućnosti, ali će biti neformalno, što će zadovoljiti Amerikance i Europu u prvoj fazi postizanja konačnog dogovora Beograda i Prištine, jer Vučić im treba kao autokratski vođa koji može osigurati kakav-takav mir na Zapadnom Balkanu, a polako smanjuje ruski utjecaj u Srbiji. Vučić je pragmatičan, a ako treba još više umiriti Zapad tako što jasno ne traži od njega da javno prizna Kosovo, uvest će sankcije Rusiji", uvjeren je Jakša Šćekić.

Zanimljivo je da europske zemlje nisu ujedinjene glede francusko – njemačkog plana za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. Britanska predsjednica Komisije za vanjsku politiku Alicia Kearns upitala je predstavnike Italije, Njemačke i Francuske zašto pokušavaju uspostaviti etničku teritorijalnost na Kosovu te naglasila kako Velika Britanija neće podržati formiranje "Republike Srpske" na Kosovu.