Vrijeme toplije i sunčanije, no neće dugo trajati: Provjerili smo kako će biti za Praznik rada

Vrijeme će danas biti djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Naime, malo kiše ili pokoji pljusak može pasti uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na moru jugo. Ujutro na kopnu ponegdje je moguća magla. Najviša dnevna temperatura bit će od 16 do 21 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Prema podacima HRT-a, vrijeme će od nedjelje biti stabilno i opet iznadprosječno toplo, ali već od srijede raste vjerojatnost pljuskova.

"Kraj ovog i početak sljedećeg tjedna obilježit će sunčano i sve toplije vrijeme uz uglavnom slab vjetar. Najviša temperatura zraka bit će između 23 i 28 °C, a i jutra će biti manje hladna, pa više ne treba strahovati od mraza. Na Jadranu također većinom sunčano uz slab do umjeren vjetar, jugozapadni i južni, zatim i jugo te postupno toplije, i ujutro i danju", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

U srijedu se obilježava Međunarodni praznik rada, a riječ je o danu kojeg mnogi provode na otvorenom. U Zagrebu se 1. svibnja ne očekuju oborine, a najviša dnevna temperatura trebala bi biti 21 °C. Temperatura u Splitu bit će za 1 °C niža nego u Zagrebu, no također se ne očekuju oborine. U Osijeku će najviša dnevna temperatura biti 24 °C.

U Rijeci će najviša dnevna biti 21 °C, no u popodnevnim satima očekuje se pad temperature te je moguća kiša. Oborine su u srijedu moguće i u Puli gdje će najviša dnevna temperatura biti 18 °C, a slični se uvjeti prognoziraju i za Gospić.