Zahlađenje se ne smiruje: Kiša i pljuskovi svaki dan, a onda pahulje? Evo što nas čeka

Brza hladna fronta koja je nedavno prošla preko naših krajeva donijela je osvježenje i jaki vjetar, no već sada se vrijeme postupno smiruje i zatopljava. Iako će sljedećih dana prevladavati sunčanije razdoblje, nestabilan zrak i dalje će se zadržavati u višim slojevima atmosfere nad srednjom i jugoistočnom Europom, pa su povremene oborine i lokalni pljuskovi i dalje mogući.

U polju je zračni tlak izjednačen, no s tendencijom rasta prema sredini tjedna, što bi trebalo donijeti stabilnije vremenske uvjete. Ipak, zbog vlažnog i nestabilnog zraka u višim slojevima, mjestimične kiše i pljuskovi ostaju izgledni, osobito u unutrašnjosti Hrvatske i na sjevernom Jadranu. U subotu će u istočnoj Hrvatskoj biti slični uvjeti kao i u petak — uz promjenjivu naoblaku i umjerenu vjerojatnost za lokalni pljusak poslijepodne. Prevladavat će umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperature će se kretati od jutarnjih 6 °C do poslijepodnevnih oko 17 °C, prognozira HRT.

Foto: DHMZ

Središnja Hrvatska jutrom donosi svježe temperature, oko 6 °C, dok će danju biti toplije — do oko 18 °C. Promjenjiva naoblaka donosi mogućnost pljuskova i grmljavine, ponajprije od sredine dana. Vjetar će uglavnom biti slab jugozapadni, uz povremene umjerenije udare sjeverozapadnog smjera na sjeveru područja.

Na zapadu zemlje, posebice u unutrašnjosti Istre, Gorskome kotaru i riječkom području, očekuje se jači dnevni razvoj oblaka s mogućim pljuskovima i grmljavinom. Na obali i otocima Jadrana ipak će prevladavati sunčanije. Jutarnje temperature varirat će od oko 1 °C u kotlinama Gorskog kotara, gdje su mogući i slab mraz te magla, do oko 10 °C na otocima sjevernog Jadrana. Najviše temperature dosegnut će od 12 °C u gorju do 20 °C na moru.

U Dalmaciji će većinom biti pretežno sunčano, iako će u unutrašnjosti od sredine dana narasti naoblaka uz mogućnost za lokalnu kišu. Vjetar će ujutro puhati umjerena bura, a tijekom dana okrenut će na zapadnjak i sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Jutarnje temperature zraka bit će od oko 6 °C u Zagori do oko 12 °C na obali, dok će se poslijepodne temperature kretati između 17 i 21 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske bura će u noći i ujutro još biti umjerena do jaka, zbog čega će jutarnja temperatura biti nešto viša nego drugdje, oko 12 °C. Tijekom dana vjetar će oslabjeti i okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, a prevladavat će sunčano uz maksimalnu temperaturu od oko 20 °C.

Gledajući naredne dane, na kopnu će prevladavati promjenjivo i nestabilno vrijeme s povremenom kišom i pljuskovima, koji će osobito poslijepodne biti praćeni grmljavinom i povremeno jačim intenzitetom. Vjetar će povremeno puhati umjereno jugozapadno i zapadno. Temperature će polako rasti, a u utorak se očekuje stabilnije i sunčanije vrijeme, uz moguću jutarnju maglu.

I na Jadranu će postupno biti toplije, uz umjereno jugo i jugozapadnjak. Tijekom nedjelje i ponedjeljka pljuskovi i grmljavina najčešće će se pojavljivati na sjevernom dijelu Jadrana i u unutrašnjosti, dok će južnije područje, osobito Dalmacija, imati više sunčanih razdoblja, s mogućim lokalnim pljuskovima u zaleđu.

U tjednu pred nama možemo računati na nastavak nestabilnog vremena. Kiša i pljuskovi bit će gotovo svakodnevni, a druga polovica tjedna mogla bi donijeti osjetnije zahladnjenje, s mogućom snježnom pahuljom u najvišem gorju. Za sada je situacija još podložna promjenama, no čini se da nas do kraja mjeseca ne očekuje dulja stabilizacija vremena, prognozira N1.