Vraćate se s produženog vikenda? Obavezno provjerite stanje na cestama, očekuju se gužve i zastoji

Jak vjetar usporava promet i na autocestama A1 između vijadukta Božići i tunela Bristovac te A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i tunela Tuhobić, vozi se uz ograničenja brzine, no obje autoceste otvorene su za sve skupine vozila. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. HAK upozorava i sve one koji nakon blagdana kreću na put da budu strpljivi jer se očekuju gužve i povremeni zastoji na pojedinim dionicama.

Za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, autocesta A6 Rijeka-Zagreb, Paški most. Zbog jakog vjetra, samo za osobna vozila otvorena je državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54), na državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99), lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) te dionici Jadranske magistrale (DC8) između Bakra i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila), na Krčkom mostu (DC102) zabrana je prometa za I. skupinu vozila (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu sa jednom osovinom).

Na Uskrsni ponedjeljak, 10. travnja, očekuju se zastoji na graničnim prijelazima sa Srbijom (Bajakovo) i Bosnom i Hercegovinom (Slavonski Brod, Stara Gradiška, Maljevac, Svilaj, Županja, Metković). Pojačan promet i gužve bit će izraženije sredinom i krajem dana zbog povratka prema unutrašnjosti, no dobar dio građana bi mogao produžiti svoj odmor do kraja tjedna, odnosno do kraja školskih praznika. Tako da će i narednog vikenda biti izraženijeg prometa na cestama koje vode nazad prema kući, kažu iz HAK-a.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bregana i dalje prema Sloveniji, ali i autocestama A1 i A6 Rijeka-Zagreb prema unutrašnjosti mogući su periodi usporenog prometa. Na prilazima gradu Zagrebu, na naplatnim postajama Lučko i Zagreb-istok, kao i na zagrebačkoj obilaznici (A3), posebice krajem dana, moguće su gužve i kraća čekanja. Posebno na dionicama cesta gdje su radovi u tijeku.

U tjednu iza Uskrsa počinju radovi na južnom kolniku zagrebačke obilaznice A3, u smjeru istoka, između čvorova Jakuševec i Kosnica u duljini 6 km, pa upozoravamo sve vozače koji će prolaziti onuda da prilagode svoju vožnju prema postavljenoj prometnoj signalizaciji.

