'Vozili smo do Karlobaga, a kad smo stigli, iznajmljivač je otkazao rezervaciju. Doznali smo da je našao druge strance'

Još jedan domaći turist nezadovoljan uslugom hrvatskih iznajmljivača odlučio se požaliti zbog onoga što su nedavno doživjeli njegovi roditelji. Iznajmili su apartman u Karlobagu, vozili šest sati do tog mjesta, a na kraju im je iznajmljivač kazao kako se ''ništa nisu dogovorili''.

"Nažalost, parica je u igri, 10-20 eura više od dogovorenog. Kaže mama da ljudi doslovno stoje ispred slobodnih apartmana i cjenkaju se tko će više ponuditi, cijene znaju ići i dvostruko, a gazde apartmana čekaju tko će zadnji dati više", komentirao je situaciju na Twitteru Adam.

vozili 6h u jednom smjeru i cekali da bi gospodin Tomislav rekao kako se on nije nista dogovorio sa nama, makar mu mama pokazuje SS razgovora izmedju mene i njega. Da bi poslje saznali da je pronašao druge goste strance koji su platili vecu cijenu. Do your thing twiter pls