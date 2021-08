Na putu do mora izlet u Karlovac, Rakovicu, Rastoke, na Plitvice...

Karlovačka županija, smještena u najtranzitnijem dijelu Hrvatske i specifična po tome što je tradicionalno županija s najvećim brojem noćenja u kontinentalnoj Hrvatskoj, može se, kao i županije na Jadranu, pohvaliti odličnim turističkim rezultatima koji su u srpnju doslovno procvjetali. Podaci za prvih sedam mjeseci pokazuju znatan rast turističkog prometa u odnosu na isto razdoblje protekle godine; do kraja srpnja ostvareno je gotovo 40 posto više noćenja te gotovo 70 posto više dolazaka u odnosu na 2020. godinu. Najveći je porast, više od 94 posto, ostvaren na kontaktnom području Plitvičkih jezera u Općini Rakovica, što govori o snažnom povratku turizma u tom dijelu Karlovačke županije, a što se prelijeva i na ostatak županije.

Domaći su turisti i dalje na prvome mjestu po broju dolazaka, a slijede ih gosti iz Njemačke, kojih je 40 posto više nego prošle godine. Znakovit je i velik udio turista iz Poljske, zemlje s najvećim porastom kupovne moći u Europi, koji su po broju dolazaka i noćenja na trećem mjestu. – Poljaci u Karlovačkoj županiji zastaju kako bi se odmorili od puta prema Jadranskom odredištu. Kod nas prespavaju jer smo cijenom odličnog smještaja konkurentni ostalim destinacijama, a usput pogledaju znamenitosti. Posebno se veselimo što na području cijele županije kao turističke destinacije i dalje bilježimo rast hotelskih smještajnih kapaciteta, posebno na području Karlovca i Rakovice, tako da imamo pet posto više hotelskih smještajnih kapaciteta nego lani. U srpnju su oni, ali i privatni iznajmljivači, odlično popunjeni – kazao je Željko Fanjak, direktor turističke zajednice Karlovačke županije.

Kajakarenje, rafting, šetnje

Podatak da je u Karlovačkoj županiji 2019. godine bilo rekordnih 621.000 noćenja dovoljno govori o atraktivnosti turističke ponude, no turistički djelatnici žele povećati i broj turista te im produljiti noćenje na nekoliko dana. Brojnim dodatnim sadržajima u posljednjih godinu dana diljem županije to i pokušavaju. Ljeti smo zanimljivi turistima jer smo prometno čvorište, u blizini Plitvičkih jezera, no tijekom pandemije se pokazalo da turisti sve više cijene aktivni odmor, ali u miru, u ruralnim krajevima, a u Karlovačkoj je županiji 60 posto teritorija baš takvo. Žele vrhunski smještaj, kajakarenje, rafting, jahanje, šetnje, bicikliranje, obilazak Rastoka, Baraćevih špilja, što je atraktivno i izvan turističke sezone. Odlične smo dojmove imali s Wine&Walk po vinarijama u Vivodini, prve manifestacije te vrste u Karlovačkoj županiji koju smo organizirali u travnju. Došli su nam gosti iz Zadra, Zagreba, s juga Dalmacije i bili iznenađeni i oduševljeni vinima i krajolikom. U kolovozu imamo Wine&Walk po vinarijama u obližnjem Vrhovcu – ističe direktor Ž. Fanjak. Aquatika, Muzej Domovinskog rata, gradsko Foginovo kupalište, Stari grad Dubovac tek su neke od znamenitosti koje su ove godine privukle i velik broj turista u Karlovac.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 21.06.2021., Karlovac - Osvjezenje od velikih vrucina brojni Karlovcani potrazili su u rijeci Korani na Foginovom kupalistu. Temperatura rijeke Korane danas je dosegla 26 stupnjeva. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Istražuju karlovačku ponudu

– U srpnju je u Karlovcu ostvareno 70 posto više turističkih noćenja nego u istom mjesecu prošle godine. Od 7920 ostvarenih noćenja, 86 posto se odnosi na strane goste, a 14 posto na domaće. U usporedbi s rekordnom 2019. godinom srpanj je na razini od 70 posto noćenja. Od početka godine su, pak, ostvarena 18.763 turistička noćenja, a kada ovim brojkama dodamo i nekomercijalni smještaj, ukupan broj noćenja u Karlovcu iznosi 27.210 – kažu u TZ-u Karlovca. Najviše noćenja u srpnju ostvarili su gosti iz Poljske, Hrvatske, Njemačke, Češke, Austrije i Slovačke, a zanimljivo je da su gosti iz Poljske, Austrije i Slovačke ovog srpnja ostvarili više noćenja nego u srpnju rekordne 2019. godine. Najtraženije informacije bile su o tome što posjetiti i vidjeti u gradu, koja su događanja, gdje se kupati na rijekama, gdje kupiti suvenire te preporuka gdje jesti, a karta grada najtraženiji je promotivni materijal. Turisti koji posjećuju Karlovac uglavnom su individualci, parovi, obitelji i manje grupe. Oni više nisu samo u prolazu, žele istražiti grad, a njihove recenzije koje TZ grada Karlovca aktivno prati dokaz su zadovoljstva doživljenim. Karlovac opisuju kao čist, zelen i miran grad, a rijeke kojima se vidi dno oduševljavaju turiste iz velikih urbanih sredina – kaže Nikolina Jović Belavić iz Odjela destinacijskih proizvoda gradske Turističke zajednice. Dodaje i da je kolovoz dobro počeo – u prvih devet dana kolovoza ostvareno je 60 posto turističkih noćenja više nego u istom razdoblju prošle godine.

