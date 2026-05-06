FOTO Sav se polomio! Borut Pahor pao i završio u bolnici

Bivši slovenski predsjednik Borut Pahor završio je u bolnici nakon teškog pada s bicikla tijekom spusta s Pasje Ravne. Pahor, koji je od odabran i za novog člana žirija emisije Slovenija ima talent, slomio je ključnu kost i lopaticu, a detalje nesreće podijelio je na Instagramu. "Jučer poslijepodne. Težak pad tijekom biciklističkog spusta s Pasje Ravne. Prijelom ključne kosti i lopatice. Sve u redu, navečer sam izašao s hitne pomoći, danas sam u uredu na razgovoru s novim delegatom mladih UN-a", napisao je Pahor uz fotografiju iz bolničkog kreveta objavljenu na Instagramu.

Objava je u početku zabrinula njegove pratitelje, no ubrzo ih je umirio novom fotografijom na kojoj sjedi s imobiliziranom rukom i nasmiješen pozira kameri. U nastavku se zahvalio svima koji su mu pomogli nakon nesreće, piše 24.ur. "Dvije zahvale: a) zlatnoj obitelji Kavčič iz Lučina i gospodinu Tadeju, koji je ostavio svoj poljoprivredni posao i odveo me u Ljubljanu. b) iznimno profesionalnom i prijateljskom timu Hitnog centra UKC-a", poručio je.

Pahor je pritom još jednom upozorio koliko nesreće mogu biti opasne te istaknuo da ga je kaciga vjerojatno spasila od težih posljedica. "Još jedna važna stvar. Udar moje glave o asfalt bio je toliko silovit da nisam ni osjetio druge ozljede tijekom pada. Moja KACIGA me spasila. Kad sam se vratio kući iz UKC-a, poljubio sam je", napisao je bivši predsjednik Slovenije. Unatoč ozljedama, očekuje se da će biti spreman za početak nove sezone showa Slovenija ima talent, u kojem će sudjelovati kao član žirija.