Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 140
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEOBIČNA PRTLJAGA

FOTO Slovenca zaustavili na granici sa Srbijom: Ono što su pronašli u autu mnoge je iznenadilo

Carinska uprava
VL
Autor
Večernji.hr
06.05.2026.
u 14:21

Izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 13.260 eura, uz dodatne troškove uništenja oduzete robe u visini od 1.737,49 eura

Carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Vukovar, u suradnji sa Službom za suzbijanje krijumčarenja i istrage te policijskim službenicima Policijske granične postaje Tovarnik, proveli su nadzorne aktivnosti na području Ilače, gdje su zaustavili osobno vozilo slovenskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Republike Slovenije.

Tijekom detaljnog pregleda vozila pronađena je veća količina robe pod posebnim režimom kontrole, uključujući 125,5 litara herbicida i pesticida, 3,6 litara veterinarskih lijekova te četiri plinske boce ukupnog volumena 78,55 litara.

S obzirom na to da je riječ o robi čiji je promet podložan zabranama i ograničenjima, sva pronađena roba je oduzeta. Protiv slovenskog državljanina pokrenut je prekršajni postupak zbog kršenja odredbi članka 69. stavka 4. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije. Izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 13.260 eura, uz dodatne troškove uništenja oduzete robe u visini od 1.737,49 eura.

Ključne riječi
policija granica carinska uprava

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!