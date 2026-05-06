FOTO Slovenca zaustavili na granici sa Srbijom: Ono što su pronašli u autu mnoge je iznenadilo

Carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Vukovar, u suradnji sa Službom za suzbijanje krijumčarenja i istrage te policijskim službenicima Policijske granične postaje Tovarnik, proveli su nadzorne aktivnosti na području Ilače, gdje su zaustavili osobno vozilo slovenskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Republike Slovenije.

Tijekom detaljnog pregleda vozila pronađena je veća količina robe pod posebnim režimom kontrole, uključujući 125,5 litara herbicida i pesticida, 3,6 litara veterinarskih lijekova te četiri plinske boce ukupnog volumena 78,55 litara.

S obzirom na to da je riječ o robi čiji je promet podložan zabranama i ograničenjima, sva pronađena roba je oduzeta. Protiv slovenskog državljanina pokrenut je prekršajni postupak zbog kršenja odredbi članka 69. stavka 4. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije. Izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 13.260 eura, uz dodatne troškove uništenja oduzete robe u visini od 1.737,49 eura.