Von der Leyen najavila reformu tržišta električne energije: Moramo izbjeći ovisnost o Kini

Cijene energije koje lete u nebo razotkrile su limite u ustroju europskog tržišta električne energije, rekla je u ponedjeljak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, najavljujući plan za strukturnu reformu tog tržišta.

Tržište je "razvijeno u sasvim drugačijim okolnostima", rekla je Von der Leyen u govoru na Strateškom forumu na Bledu.

"Zato mi, Komisija, sada radimo na hitnoj intervenciji i strukturnoj reformi tržišta električne energije", rekla je, ne ulazeći u pojedinosti promjena koje se razmatraju.

