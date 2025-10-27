Naši Portali
UPORNI UPADI

Von der Leyen je bijesna: 'Ovo je provokacija. Nazovimo je pravim imenom: hibridna prijetnja. Nećemo to tolerirati'

Foto: REUTERS
1/2
VL
Autor
Vesna Klanac/Hina
27.10.2025.
u 23:16

Litavska premijerka Inga Ruginiene izjavila je u ponedjeljak da će njezina zemlja početi obarati krijumčarske balone koji prelaze granicu iz Bjelorusije

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je u ponedjeljak izrazila punu solidarnost Europe s Litvom suočenom s upornim upadima švercerskih balona s helijem u njezin zračni prostor, rekavši da se radi o "hibridnoj prijetnji". "Ovo je provokacija. Nazovimo je pravim imenom: hibridna prijetnja. Nećemo to tolerirati", napisala je šefica EK-a na X-u, dodajući da su baloni još jedan razlog za ubrzanje važne inicijative EU-a za promatračku misiju na istočnim granicama (Eastern Flank Watch) i europske inicijative za obranu od dronova. Litavska premijerka Inga Ruginiene izjavila je u ponedjeljak da će njezina zemlja početi obarati krijumčarske balone koji prelaze granicu iz Bjelorusije, a koji su više puta prekidali zračni promet te baltičke zemlje.

Litva je u nedjelju morala zatvoriti zračnu luku glavnog grada Vilniusa i granične prijelaze s Bjelorusijom nakon što je nekoliko balona s helijem ušlo u zračni prostor te baltičke zemlje članice NATO-a, priopćio je Nacionalni centar za upravljanje krizama, što je bio  četvrti takav incident u tjedan dana. Litva je priopćila da balone šalju krijumčari cigaretama, kriveći bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, bliskog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, da nije zaustavio tu praksu.
