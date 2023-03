Vojnikinji koja je snimku potresa poslala obitelji suđenje ekspresno okončano

Što se sve u ovoj državi smatra odavanjem tajnih podataka te zbog kakvih se pak, blago rečenih bizarnosti, u državi premreženoj, uglavnom nekažnjivom korupcijom na svim razinama, može završiti na optuženičkoj klupi i u ozbiljnim pravnim problemima, svjedoči primjer mlade vojnikinje (26). Koja je, optužena za odavanje tajnih podataka (!?) jer je snimila ekran na kojem je bila snimka potresa. I tu snimku proslijedila drugim osobama, uključujući članove svoje obitelji.

Tužiteljstvo je tražilo da joj se izrekne uvjetna kazna od sedam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine, a je li taj prijedlog prihvaćen trebalo bi se znati 30. ožujka nakon što sud objavi nepravomoćnu presudu. U međuvremenu u ekspresnom suđenju koje je trajalo ne dan, nego čak i manje od sata 26-godišnjakinja je na zagrebačkom Županijskom sudu priznala krivnju. Odnosno, ona se branila šutnjom, pa je u sudnici reproducirana video snimka s njezinog ispitivanja u tužiteljstvu gdje je priznala krivnju.

- Kriva sam. Žao mi je što se ovo dogodilo, privatni život mi je u tom trenutku bio katastrofa i doista nisam razmišljala o tome što činim - kazala je u svojoj obrani. Ona je kao vojna policajka još uvijek zaposlena u MORH-u no na otkaznom je roku i za koji mjesec više neće biti djelatna vojna osoba. Osim toga bila je i stegovno kažnjena uskratom 30 posto plaće kroz rok od osam mjeseci.

Prema optužnici, dan nakon petrinjskog potresa, 30. prosinca 2020. kao djelatna vojna osoba u Pukovniji vojne policije na Trgu kralja Petra Krešimir u Zagrebu sa zaslonu monitora u Nadzornom centru kompleksa MORH-a na svoj mobitel snimila je trenutak potresa u toj zgradi. Na spornoj se snimci vidi tek prazna porta MORH-a koja se od potresa u jednome trenutku jako zatresla. No 26-godišnjakinja se tereti da je potom, ono što su snimile nadzorne kamere presnimila na svoj mobitel te to kasnije podijelila, kako navodi tužiteljstvo, neovlaštenim osobama. Iako je znala da su snimke pohranjene na sustavu koji je klasificiran stupnjem tajnosti, pa je samim tim ona bila obvezna čuvati tajnost tih podataka.

- Nakon potresa 29. prosinca s još nekoliko kolega boravila sam u uredu zapovjednika Nadzornog centra vojne policije MORH-a te sam svojim mobitelom snimila snimku sa zaslona monitora jedne od kamera koja prikazuje prijavnicu na glavnom ulazu, a koja je zabilježila trenutak potresa. Tog dana sam zbog cijele situacije bila pod stresom i uplašena te sam snimku proslijedila ni ne razmišljajući da time možda činim nešto nezakonito - kazala je u svojoj obrani. A onda je sustav u sklopu kojeg je i VSOA, čiji je aktualni šef dao ostavku jer USKOK-a istražuje nestanke milijuna kuna pod njegovim zapovjedništvom, a bivši su šefovi VSOA-e zbog iste stvari su pravomoćno osuđeni, odlučio biti kruto formalan, držati se slova zakona do zadnje točke te na 26-godišnjakinji vježbati strogoću. Pa je Pukovnija vojne policije, Odjel kriminalističke vojne policije pri Glavnom stožeru OSRH kazneno prijavio 26-godišnjakinju. Da bi potom ta prijava rezultirala istragom, optužnicom i sada suđenjem.

Tužitelj je u svom završnom govoru istaklo da je iskreno priznanje 26-godišnjakinje u skladu sa svim drugim dokazima. Naglasio je i da je kao djelatna vojna osoba bila upoznata s načinom postupanja s podacima koji su klasificirani kao ograničeno tajni. No unatoč tome snimku je, navodi tužiteljstvo, učinila dostupnom neovlaštenim osobama. Pa su zatražili da ju se proglasi krivom i osudi na predloženu kaznu. Branitelj 26-godišnjakinje kazao je da je potres na nju šokantno djelovao. - Prije navedenog događaja ona je kratko radila u MORH-u, oko godinu i pol. Nije imala dovoljno iskustva niti je bila do kraja upoznata s time kako postupati s povjerljivim podacima. Nije imala namjeru dijeliti podatke koje nije smjela te nije razmišljala o mogućim posljedicama - rekao je branitelj u završnom govoru. Na koncu je zamolio sudsko vijeće da prilikom donošenja nepravomoćne presude ima u vidu i da je riječ o mladoj osobi koja prije navedenog događaja nije počinila nikakav prijestup.

>> VIDEO Cure detalji zločina u Vinkovcima: Nakon oca, mladić je planirao ubiti i više osoba?