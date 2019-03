SDSS ne izlazi iz vladajuće koalicije

Predsjedništvo SDSS-a u ponedjeljak odlučivalo je o tome hoće li ostati u vladajućoj koaliciji, a nakon sastanka medijima su poručili kako neće izaći iz koalicije, već da će i dalje - razgovarati, javlja N1.

Donesen je zaključak da smo došli do krajne granice do koje možemo ići kao stranka, da smo došli do crte koju ne možemo prijeći u svrhu obrane temeljnih demokratskih vrijednosti, vladavine prava, slobode medija, međunarodnih obveza RH, prava srpske manjine i svega onog što je s Vladom dogovoreno i potpisano i usvojeno u operativnim programima koji se tiču srpske nacionalne manjine, rekao je Boris Milošević, predsjednik kluba SDSS-a, piše HRT.

Sjednica Predsjedništva SDSS-a održala se u prostorijama Srpskog narodnog vijeća u Gajevoj ulici, nakon čega je odlučeno kako ostaju u vladajućoj koaliciji.

Podsjetimo, Pupovac je najavio prošle srijede da će odmah nakon lokalnih izbora u Ličko-senjskoj županiji vrh stranke raspravljati o ostanku u vladajućoj koaliciji, te je prethodno u nekoliko izjava za medije naznačio da razmišlja o izlasku iz vladajuće koalicije.

"Previše se toga nakupilo, a sada je na stranačkom vodstvu da odluči što ćemo dalje", izjavio je Pupovac za Media servis dodajući kako je o tome dugo razmišljao.

"To je bila reakcija koja je rezultat duljeg promišljanja i ozbiljnog promišljanja nas kao članova vladajuće koalicije. Više je razloga, i to je poruka koju smo morali poslati", rekao je Pupovac.

U istom razgovoru poručio je kako je stao na "crtu koju ne može prijeći" i to zbog govora mržnje koji potiču vladajući.