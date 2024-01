Majka Nore Šitum: 'Ona kroz zakladu živi, njena borba dobiva smisao'

Prije sad već gotovo 11 godina, 20. ožujka 2013. godine, borbu za život izgubila je Nora Šitum, djevojčica za čije je liječenje u samo nekoliko dana prikupljeno više od 8 milijuna kuna. Hrabra Nora-Fora ipak nije dočekala početak liječenja u Philadelphiji, no njeni roditelji Đana i Ivica odlučili su pokrenuti zakladu 'Nora Šitum' putem koje i danas pomažu djeci koja se liječe od malignih bolesti, kao i njihovim roditeljima.

"Samo liječenje u bolnici ne košta, no sve ostalo stoji vrlo mnogo. Djeca dolaze u Zagreb na liječenje, koje je dugotrajno, pa se roditelji moraju preseliti, plaćati podstanarski stan, otvoriti bolovanje... Život se okrene naglavačke, ali on ne staje i obaveze idu" opisala je Đana u intervjuu za 24sata. Iako su sve situacije roditelja s bolesnom djecom tragične, posebno ju je pogodila, priča, mlada mama koju je upoznala na Rebru. "Našle smo se na zidiću u 22 sata jer je dojila bebu i čekala je da zaspi, pa nije mogla ranije izaći. U opskurno doba noći mi smo sjedile ispred bolnice, razgovarale, plakale i grlile se" kazala je.

Đana ističe da rad u zakladi ne pomaže njoj i suprugu da se nose s tugom, jer nju ništa ne može ublažiti, no daje im plemenitu svrhu. "Svaki put kad ispisujem ime naše zaklade, ispisujem Norino ime i ona kroz to živi. U njeno ime pomažemo djeci koja se bore s istom bolesti s kojom se i ona borila, pa je njena borba dobila barem neki smisao" otkrila je majka koja je proživjela najgoru noćnu moru svakog roditelja.

U radu zaklade, kaže, pomažu najviše dobri ljudi koji uplaćuju donacije, a najteže im bude kada im jave da je dijete koje su poznavali umrlo. Nekoliko puta plaćali su i pogrebne troškove sredstvima udruge. "Bila sam sa suprugom na nekoliko pogreba djece koju smo poznavali, ali već dugo ne idem na pogrebe jer jednostavno ne mogu. Pola mene ode s njima, uvijek se sjetim Norina pogreba i jednostavno ne mogu" ispričala je Đana.

POVEZANI ČLANCI:

Ističe kako je svaka donacija dragocjena jer im se za pomoć obraća puno obitelji, no svaki cent koji građani pošalju, koristi se isključivo za pomoć djeci. "To su obitelji koje ne žele izlaziti u javnost, ne žele na društvene mreže niti objavljivati fotografiju svojeg djeteta. Ljudima je nekako uvijek lakše pomoći kad vide lice, ime i prezime, no ima djece koja su starija i sram ih je, ne žele da im se fotografije objavljuju. Baš zato se obraćaju nama za pomoć, kako bi to izbjegli, i mislim da ih treba zaštititi. Zato smo mi tu da im pomognemo kako ne bi izlazili u javnost ako to ne žele" objasnila je svrhu udruge.

Djeci oboljeloj od malignih bolesti kojima pomaže Zaklada "Nora Šitum" možete pomoći uplatom donacije na ZAKLADA NORA ŠITUM, ULICA MIROSLAVA KRALJEVIĆA 3, ZAGREB, IBAN: HR3723900011101314119

VIDEO Ida Prester o dočeku u centru Zagreba: 'Usijale se mreže od zgražanja. Smiju im se, rugaju, ponižavaju'