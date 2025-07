Prije su se gledali preko nišana, a sada se ne preže od sklapanja neprirodnih koalicija

Stranka koja je godinama bila oštar kritičar Mreže i bivšeg župana Darka Korena danas s njima gradi političku većinu. Možda to nekome zvuči kao početak trailera za romantično-politički triler, ali to je samo jedna rečenica iz priopćenja HDZ-a Koprivničko-križevačke županije, u kojem su se, prije nekoliko dana, požalili na kolege iz SDP-a koji su si osigurali većinu u Skupštini. Izvanstranački partner Darko Koren okrenuo je leđa HDZ-u i počinio, prema njima, protuprirodni blud. Okrenuo se SDP-u i HSS-u. “Bili smo uz Korena i kad je bilo teško i kad je bilo nepopularno”, jecaju sad podravski HDZ-ovci i pitaju se što se to pobogu dogodilo da je zabludjeli Koren kidnuo ulijevo? Gdje su pogriješili? Koren mirno kaže da je to bilo jedino ispravno rješenje za njega i njegovu stranku Mrežu jer bi u pitanje, tvrdi, bili dovedeni projekti vrijedni 30 milijuna eura, kao i budući programi vrijedni 10 milijuna eura.